Histórica producción de miel; 5 mil 200 toneladas

El precio del dulce líquido alcanzó los 3 mil 250 dólares la tonelada

Con más de 5 mil 200 toneladas de miel producidas, el presidente de Miel y Cera de Campeche Sociedad de Producción Rural de Recursos Limitados, José Luis Flores González, informó que este año el precio del dulce líquido alcanzó 3 mil 250 dólares la tonelada de producto, que Medio Oriente y Europa siguen siendo los mejores mercados, y que de remanentes alcanzaron 4 pesos por kilo, mismos que a partir de mañana podrán cobrar.

Mientras unos tantos asistieron con la idea de que iba a haber zafarrancho por parte de la disidencia, otros ovacionaron el trabajo que la administración de Miel y Cera de Campeche ha hecho durante el año, con una remontada históricade producción de miel, luego que en el 2017 haya sido catastrófica la cosecha al haber captado apenas mil 200 toneladas del dulce líquido, este 2018 se reportaron 5 mil 260 toneladas en total.

Pero la situación no para ahí, el mercado o clientes asiduos de la miel campechana, es desde hace ya un par de años los países de Alemania y Arabia Saudita, naciones que pagan fuertes sumas por el producto campechano y que hasta el momento permanece con la certificación de calidad internacional que la hace única entre muchos países productores, eso no es todo, ahora se busca, de igual manera, una certificación orgánica, pues ya incluso se pide a los mieleros que no hagan uso de aminoácidos ni de productos que pudieran contaminar el producto.

Asimismo, durante la asamblea no se perdió tiempo y aprovecharon a votar en mayoría para echar abajo la asamblea que se celebró en julio del 2014, cuando la disidencia se formó alegando que hubo presencia de un inspector de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en la cual este certificaba la creación de dicho grupo opositor a Flores González y de paso le declaraba la guerra a la administración de Miel y Cera, en este aspecto, el líder de la empresa SPR de RL, destacó que hablando con dicho aval, este negó su presencia en la citada asamblea.

Explicó que para la empresa conformada ahora por 5 mil 526 mieleros de todo el Estado, la disidencia no existe y es un grupo que solo busca desestabilizar a la actual administración, la cual no les perdonó que en el momento que estos formaban parte del comité directivo, hayan solicitado un préstamo por 2 millones de pesos y que buscaran no pagarlo, pues no hubo pruebas de en dónde fue utilizado, aprovechándose de los socios.

“Miel y Cera es de los compañeros, de los más de 5 mil integrantes que año con año solventan sus necesidades para hacer su cosecha y mantener a sus abejas en condiciones para que nos mantengamos como los mayores productores en todo el sureste, pero José Alfredo Mas solo quiere que la empresa tenga problemas, para que se olvide la deuda que estos tienen con la integración de la empresa, su deuda millonaria que yo no voy a olvidar y los compañeros tampoco, por ello es que la mayoría seguimos aquí mientras que ellos son unos pocos y los que están, son engañados”, dijo.

Ante 73 comunidades adscritas de las poco más de 80, el actual líder que permanecerá por dos años más, destacó el precio, la venta, los mercados y aún más, que ya hay pláticas con un nuevo posible cliente mayoritario como lo es Marruecos, por lo que volvió a pedirle a los integrantes de la empresa rural a que cumplan con el objetivo, que hagan todo de la manera más orgánica posible, pues les estarán apoyando desde la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en la elaboración de proyectos.