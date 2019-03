Abre hoy el campamento Pirata con 80% del plantel

Este lunes los Piratas de Campeche abrirán su campo de entrenamiento para la temporada 2019 de Liga Mexicana de Beisbol

Este lunes a las 9 de la mañana los Piratas de Campeche abrirán su campo de prácticas por vez primera ante Tim Johnson, quien se estrenará como mandamás de los filibusteros en el estadio “Nelson Barrera Romellón”, en lo que se espera sea una pretemporada diferente para enmarcar la despedida del capitán del navío, el lanzador Francisco Campos Machado.

Se espera que más del 80 por ciento del plantel esté presente cuando este lunes por la mañana e abra el campamento, que será de alrededor de 30 días previo al inicio de la temporada, que para los bucaneros se marca en el día 5 de abril, cuando visiten a los Pericos de Puela para levantar el telón en el nuevo formato de series inaugurales completas.

Campeche abrirá la campaña en casa el 9 de abril cuando reciban a los Bravos de León, poniendo fin a años de inaugurar con equipos de la región, llámese Leones de Yucatán, Tigres de Quintana Roo, Olmecas de Tabasco y los desaparecidos Delfines del Carmen.

Será el último mitin del día de apertura del campamento del capitán Pancho Ponches, quien vivirá su campaña de despedida en la Liga Mexicana de Béisbol y contará con un permiso especial de la LMB para desempeñarse como coach-jugador. Ante la ausencia de Isidro “Chilo” Márquez, oach de pitcheo de la escuadra, Campos Machado trabajará junto a Mario Sulú Palafox como instructores de pitcheo de la escuadra filibustera.

También se espera la presencia de Arnoldo Castro, coach de tercera y de fildeo, y de Ricardo Figueroa, coach de primera y asistente de receptores.

Y es que durante la Asamblea de Dueños celebrada hace unas semanas en la capital del país se le otorgó a Francisco Campos un permiso especial para desempeñarse como coach y jugador durante la temporada 2019 con Piratas de Campeche.

Campos Machado ya tenía la inquietud de ser coach, de aportar a Piratas de Campeche desde el cuerpo técnico.

Cuando Isidro Márquez, anterior coach de pitcheo del equipo, fue intervenido quirúrgicamente de una rodilla, Campos lo iba a sustituir temporalmente, pero existe en el reglamento una cláusula en donde se establece que un pelotero no puede ser jugador y pertenecer al cuerpo técnico al mismo tiempo.

Ahora, el Club Piratas solicitó el permiso porque Campos va en busca de dos victorias más para llegar a 200 triunfos en su brillante carrera en la Liga Mexicana de Beisbol.

Dos juegos ganados más lo convertirán apenas en el decimocuarto pitcher en la historia del circuito en agenciarse un par de centenas de triunfos.

“Cuando llegue a 200 juegos ganados, ese será mi último juego, definitivamente.”

Dijo recientemente Campos, de 46 años, además de buscar los 200 triunfos, también se encuentra a punto de alcanzar y de superar otras marcas.

Cuando realice su presentación en la temporada 2019 llegará a 27 campañas jugadas, empatando el segundo lugar en la historia del circuito con Jesús Sommers, Mercedes Esquer y Arturo González. El récord le pertenece a Ramón Arano con 32 temporadas jugadas.

El popular “Pancho Ponches” debutó en la LMB en 1993. Las primeras dos temporadas las jugó como bateador y en 1995 realizó la transición a pitcher, posición en la que ha lucido las últimas 25 campañas.

“Empecé de catcher -comentó-, pero esas también cuentan. Me doy cuenta de todo lo logrado, de todo lo hecho y lo cerca que estoy de alcanzar otros récords”.

Cuando Francisco Campos Machado consiga cinco outs más se convertirá en el décimo segundo lanzador en la historia de la liga en alcanzar las 3 mil entradas lanzadas. Actualmente acumula 2,998.1 episodios lanzados en su carrera,

“Físicamente me siento excelente. Y muy preparado. No lanzar en invierno me fortalece. Ha sido un descanso entre comillas, porque me he seguido preparando igual y me siento muy fuerte del brazo.”

Además, el oriundo de Guaymas, Sonora, se ubica a 15 apariciones más de alcanzar las 500 en su carrera. De las 485 que acumula hasta la fecha, 469 han sido como abridor.

“Todavía no sé cuál será mi rol en el equipo para 2019. Posiblemente me den juegos para abrir, posiblemente me pongan en relevo, cualquiera de las dos yo estoy nada más buscando esas dos victorias.”

Será, entonces, la de este lunes una mañana especial en el campamento filibustero.