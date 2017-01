Hoy, México lo que demanda es trabajo en equipo

now playing

“Aquí tenemos que trabajar todos, no podemos trabajar aisladamente; en la medida que vayamos estructurando este plan, tendremos resultados y una dinámica económica diferente. Que el presidente Enrique Peña Nieto siga firme, México tiene mucho más por donde caminar que solo Estados Unidos”, subrayó él presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCEC), Gustavo Rodríguez Valle.

Lo anterior, al término de la reunión en la que el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas convocó a representantes de las cámaras empresariales, al sector político, diputados locales, federales y senadores, y a la sociedad civil, a unirse como campechanos, sin protagonismos, así como fortalecer el consumo interno y los servicios locales, para hacer frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En entrevista, Rodríguez Valle expresó que hoy más que nunca, “la Nación hoy demanda trabajo en equipo, y el aporte del sector será continuar fortaleciendo el consumo interno para enfrentar la adversidad económica”.

En representación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Víctor del Rio R. de la Gala puntualizó que sin protagonismos, se fijará la postura del pueblo respecto al gobierno norteamericano, pero sobretodo, se convocará a cuidar al país y al estado, consumiendo lo local para fortalecer el mercado interno.

-Es inaceptable que Donald Trump pretenda que paguemos por el muro fronterizo que construirá en terreno de Estados Unidos, y si lo quiere construir que lo pague él -manifestó.

Asimismo, hizo un llamado a no ser alarmistas, porque en nada abona a la unidad que se pretende construir como campechanos y mexicanos.

Por su parte, le presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Sergio Pérez Barrera coincidió en que se debe defender la soberanía del país y exigir respeto a la dignidad de los mexicanos.

-No podemos permitir que esos valores sean vulnerados por el presidente norteamericano, quien actúa fuera de la realidad y de sus cabales -afirmó.

Agregó que propuesta del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, “tiene nuestro respaldo, vamos a convocar a nuestro gremio a que se una a esta cruzada por la lucha y defensa de la dignidad de los mexicanos”.

Al igual, exhortó a los campechanos a consumir productos locales, a fin de hacerle frente a la guerra económica iniciada por Estados Unidos.

En tanto, la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Verónica Ceballos Cámara destacó que es importante que los mexicanos estemos unidos, y demostrar la fuerza que tiene nuestro país, sobre todo, iniciar desde ya estrategias que fortalezcan la economía y el consumo interno.