IET exhortó a los taxistas cumplir con el programa de regularización

El director del Instituto Estatal del Transporte, Candelario Salomón Cruz, se reunió con medio millar de taxistas de Carmen, a quienes primero saludó de mano al recorrer el local social de conocido hotel donde se desarrolló la reunión y en donde convocó a los taxistas regularizarse, a contar con la póliza de seguro de vida para protección del usuario, sostener las tarifas sin incremento, operar como taxis y no como colectivos, mejorar el estado físico de las unidades así como mejorar el trato con los usuarios.

Explicó el funcionario que todas las medidas que ha implementado el Instituto del Transporte responden a un solo objetivo: brindar un buen servicio, con seguridad, rápido, a buen precio y con trato amable en unidades en buen estado a los ciudadanos. Los taxistas, algunos de ellos, con su mal servicio se ganaron el repudio de la sociedad, ahora tendrán que trabajar muy fuerte para recuperar la confianza de los ciudadanos, señaló Salomón Cruz.

Precisó que en el Instituto Estatal del Transporte también se trabaja para velar los intereses de los concesionarios de un taxi, que deben entender los beneficiados que una placa es un bien, es una empresa, que deben cuidarla, que deben respetar las reglas para evitar que les vaya a ser retiradas, porque así como hay procedimientos para otorgar la concesión que es por cinco años y que puede ser renovable si el beneficiario respeta las reglas, también existen procedimientos para retirárselas a aquellos que actúen con irresponsabilidad e ignoren las reglas del transporte.

Por su parte, durante la reunión, los concesionarios plantearon en un clima de tranquilidad y respeto infinidad de dudas al director del transporte, Salomón Cruz, mismas interrogantes que una a una, en un diálogo abierto y transparente, inclusive con la presencia de la prensa, fueron respondidas con amplitud y claridad para evitar malos entendidos por parte del director.

Salomón Cruz explicó que los trámites ante el Instituto Estatal del Transporte pueden ser realizados de manera individual por los concesionarios, dejó en claro que no requieren de dirigentes o representantes para hacer un trámite, pero que sin embargo para evitar viajes y gastos, si un grupo de taxistas se pone de acuerdo y envían tres o cuatro paquetes de documentos para realizar algún trámite y nombran a un representante, se les atiende, en consideración con los concesionarios para evitarles gastos.

En relación a los tarjetones, documento indispensable para poder operar como taxista y del que carecen alrededor de un 30 por ciento de los mil 57 concesionarios de Carmen, explicó el funcionario del transporte que muchos inician el trámite, cumplen con el curso, el examen médico, el antidoping, y creen que con eso basta para recibir el tarjetón, y no es así, hay otros documentos que tienen que presentar y no lo hacen. Por ejemplo los interesados tienen que acreditar que habitan en un mismo domicilio desde hace por lo menos tres años, esto por medidas de seguridad.

También se informó que los carros de los taxistas tienes que estar perfectamente rotulados y con su número económico, que los conductores tienen no pueden trabajar en chanclas o en pantaloncillos cortos; se informó en la reunión que hay muchas quejas de ciudadanos que aseguran que se han incrementado en cinco pesos las tarifas y que eso no está permitido, que los taxistas no pueden por voluntad propia incrementar el cobro de la tarifa, quien lo haga puede ser sancionado, se han dado casos donde el conductos es bajado de la unidad por varios días. El director llamó a los taxistas a ser solidarios con la sociedad.

También se abordó el tema de los cobros para los choferes de nuevo ingreso que casi alcanza los 24 mil pesos, y se planteó que con el apoyo del gobernador se buscará disminuir ese cobro en un porcentaje, pero que de ninguna manera puede desaparecer, que quien quiera conducir un taxi tendrá que sujetarse a las normas y leyes vigentes. En el Instituto del Transporte se aplica la ley sin distingo, pero también se utiliza el diálogo como herramienta para un mejor entendimiento, un mejor servicio, una mejor organización del transporte para los ciudadanos que utilizan este servicio.