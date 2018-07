Iglesia reprueba actos de violencia

El rector del Santuario Mariano, José Francisco Díaz Vera, afirma que los candidatos deben aceptar los resultados y la decisión del pueblo

La iglesia católica se pronunció en contra de cualquier acto que incite a la violencia, por lo que el rector del Santuario Mariano Diocesano, José Francisco Díaz Vera, señaló que la violencia no definirá el triunfo de una elección donde existe un ganador y un perdedor, por lo que los candidatos de manera responsable deben aceptar los resultados y la decisión del pueblo.

Indicó que ahora hay que darle espacio para que las autoridades hagan su trabajo y el pueblo no debe permitir que se genere violencia, la iglesia católica siempre se ha mostrado respetuosa de las autoridades, pero también en contra de todo acto que genere algún tipo de violencia.

Somos los mensajeros de la paz, por lo que siempre nos conduciremos con el mensaje de no violencia, no enfrentamientos entre hermanos, hemos sido claros, que la política no genere fracturas de familias, amistades y cause inestabilidad en una comunidad.

Se debe ser paciente, tomar las cosas con tranquilidad y apegarse a cualquier institución e instancia que sea la que dé una solución al problema que se esta generando en la actualidad.

En este tipo de actividades democráticas siempre habrá un perdedor al igual que un ganador, y se debe aceptar los resultados, como paso a nivel nacional.

“Ningún acto de violencia dará el triunfo a nadie, esto no es una guerra, es una actividad democrática para que el pueblo elija el gobernante que ellos piensen sea el correcto, por tal motivo con su voto lo eligen, pero todo tiene su tiempo y este aún no se ha dado”, subrayo el rector del santuario.

Díaz Vera insistió en que no se puede convocar a la violencia al pueblo de Carmen, para buscar intereses propios, por lo que reitero a los ciudadanos a conservar la calma y a esperar los tiempos, como quien pierda reconozca y acepte su derrota.