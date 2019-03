Ilegal, grupo del PRD que dice estar a cargo: Cuituny

Manuel Santos Cuituny asegura que para su integración, debe tener el visto bueno de una representación del órgano colegiado nacional

El presidente del Consejo Político Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ex representante de Nueva Izquierda en Campeche, Manuel Santos Cuituny, aseguró que el grupo presentado el pasado jueves por el ex presidente del partido no es legal, pues para conformarse debe tener el visto bueno de una representación del órgano colegiado nacional y a su vez, debe ser presentado previamente a los militantes del partido para demostrar su conformidad, situación en la que no se ha cumplido.

-Yo lo veo como un equipo de transición para ellos, pero no está del todo definido, sobre todo cuando yo soy el integrante de la corriente que básicamente se quedó a cargo del PRD a nivel nacional, situación que me daba el pase para que yo estuviera dentro de dicho órgano de transición de cara a la asamblea nacional para llevar al partido al desarrollo y la mejora para ser nuevamente una opción para los mexicanos y sobre todo, ser el verdadero partido de oposición en México -agregó.

Destacó que desde nivel nacional el actual órgano colegiado está conformado por todas las corrientes que integraban a las ideologías izquierdistas, mientras que el presentado en Campeche no cumple siquiera con este principio, en segundo las mujeres presentadas como parte de este órgano no forman parte del partido oficialmente al ser ex candidatas externas y no estar en la lista nominal de militantes y tres –el punto más importante- este cuerpo no está avalado por la representación nacional del partido, por lo que no es válido.

Recientemente el ex candidato a diputado federal viajó a la Ciudad de México para entrevistarse precisamente con este cuerpo colegiado y transición que está a cargo de las decisiones del partido para el bien de todos los militantes perredistas que no se dejaron seducir por el efecto Andrés Manuel y se mantienen al pie del cañón para levantar al Sol Azteca pese a las posibilidades y los ofrecimientos que se han hecho desde los escaños políticos mayores como el Senado y las diputaciones federales.

También mencionó que por lo pronto no habrá una sola mención de descalificación, pues algún motivo habrá para presentar a un equipo de trabajo como lo hicieron de manera adelantada, porque así lo consideró un equipo de trabajo que no es legal ante el órgano de transición nacional del PRD y que aún estará por definirse completamente, pues aseguró que al final del día vendrán modificaciones aunque algunos no quieran y será lamentable que no lo respeten por querer mantenerse en una silla que no les corresponde.

Reiteró que Nueva Izquierda fue quien se aventó el paquete de querer mantener unidas todas las piezas del partido mientras que otros lo que buscan es que se cambien muchas cosas que no son necesarias, por ello es que con dicha representación y apoyo precisamente del órgano nacional, podría modificarse al equipo que recientemente presentaron en el PRD para que este tome lugar correspondiente en dicha directiva que deberá llegar con propuestas al consejo político nacional del partido en abril.

Para finalizar dijo que le extraña que Víctor Améndola y Abraham Bagdadi hayan tomado una decisión precipitada, pero confía en que tomaran las cosas de la mejor manera en caso que el órgano nacional decida dichos cambios antes de presentarse la asamblea.