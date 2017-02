Impone INAH 14 procedimientos en monumentos y arqueología

En lo que va del año, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Campeche ha presentado doce procedimientos en materia de monumentos históricos y dos en arqueología, informó su delegado Antonio Benavides Castillo, tras señalar que en esos casos se procedió a clausurar las obras.

No obstante, señaló que los propietarios del inmueble se acercaron a la dependencia para regularizarse, “ello significa que traigan sus planos y toda la documentación que se requiere a efecto de que el INAH les pueda dar el permiso que se requiere”.

Refirió que “lo mismo ocurre con arqueología, se lleva a cabo una suspensión de obra y nosotros mandamos a un arqueólogo a efecto de que se supervise la obra, si van apareciendo vestigios”.

Agregó que se realiza una supervisión en obra por parte de Arqueología para que no se dañe el patrimonio cultural.

Por otra parte, recordó que hace poco se encontró un cañón en una obra pública en la calle, pero no se ha dado otro vestigio arqueológico, pero ése tenía supervisión arqueológica del INAH, por eso fue que nos enteramos.

-Hasta el momento se han dado dos procedimientos en monumentos históricos y dos en arqueología, con sus respectivas suspensiones -recalcó.

Señaló que en cuanto a los trámites regulares que la ciudadanía realiza, son por lo regular cerca de 35 por mes que se acercan a pedir permiso en materia de monumentos históricos, mientras que en arqueología solo son dos hasta el momento.

“Hay más conciencia de parte de la gente de lo que tienen que hacer, la gente se acerca y pregunta, se informa, los trámites y asesorías son gratuitos, entonces eso hay ayudado a que hagan su trámite de manera regular”, comentó.

Asimismo, puntualizó que la mayoría de los trámites se dan en la ciudad, en un 80 por ciento y también en el Camino Real, donde tenemos monumentos históricos, como Calkiní, Tepakán y Hecelchakán y Ciudad del Carmen.

Respecto a la revisión que realiza Protección Civil este año indicó que no han teñido solicitudes, pero el año pasado sí, y trabajan de manera conjunta para que el INAH supervise las condiciones que tienen los inmuebles, ya que se reportan que están en mal estado.

“El año pasado recibimos unos diez y fueron en el municipio de Campeche”, concluyó.