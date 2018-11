Importante, apoyo de legisladores federales

El diputado Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, consideró de suma importancia el trabajo en Comisiones en apoyo de la gestión de mayores recursos para Campeche, y buscar el respaldo de los legisladores federales.

-Y decirles que en este caso el gobernador Alejandro Moreno lo ha hecho de manera particular, tengo conocimiento de varios secretarios que lo han hecho también, aquí hemos estado tocando puertas.

Agregó que a esa labor de gestión se han sumado ya diputados federales como Pablo Angulo Briceño del PRI y Carlos Martínez Aké de Morena, que han estado tocando puertas y apoyar en ese trabajo a los diputados locales de la LXIII Legislatura y servidores públicos estatales.

A poco más de un mes de que concluya el año, y a días de la entrega de las iniciativas de Leyes de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2019 del Estado y de los once municipios, el también coordinador parlamentario del PRI, hizo énfasis en señalar el trabajo en conjunto tanto del Ejecutivo con el Legislativo para hacer más propuestas que permitirán traer más recursos al Estado.

De esa forma, destacó se reforzarán áreas importantes como puede ser la educación, la salud, la seguridad.

En cuanto a la consulta del Tren Maya, afirmó no es un tema menor conocer la opinión de la gente y dijo estar de acuerdo en que se realice, pero a nivel regional no en todo el país.

En tema aparte, calificó de respetable la postura del alcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montufar de no querer trabajar con el Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCEC), pero consideró es importante tomar en cuenta sus aportaciones, “porque nos podrá ayudar a corregir errores, como los que hoy empieza a tener en el sentido de que no compartir la información, no participar así sea de cualquier partido político, al que pertenecieran; a fin de cuentas las cámaras traen una conformación, y lo que esperamos es que siga habiendo comunicación por el bien del municipio de Campeche, y también del Estado”.

Finalmente, sostuvo que es un tema que los empresarios sabrán manejar muy bien, y les externó cuentan con todo el respaldo del Congreso del Estado, además adelantó en breve se estarán reuniendo con ellos para escucharlos, analizar si es necesario modificar alguna iniciativa, pero, sobre todo, seguir coadyuvando con la economía y brindar resultados a los ciudadanos.