Importante, escuchar a la gente y cumplir compromisos: Castro

Es demasiado pronto para pensar en el 2021, tenemos un gobernador que está trabajando por Campeche y cumpliendo sus compromisos de campaña, inaugurando obras como el Distribuidor Vial, enfatizó Christian Castro Bello, al destacar que de su parte no ha dejado de trabajar para seguir aportando al desarrollo y transformación del Estado y su gente.

En entrevista, coincidió totalmente con el llamado que hiciera hace unos días el dirigente estatal del PRI, Jorge Manuel Lazo Pech, a militantes para trabajar cercanos a la gente y, principalmente, en unidad.

“Es importante escuchar a la gente, cumplir con los compromisos, independientemente si tenemos o no un cargo. Yo creo que la palabra es lo que cuenta y Christian Castro seguirá trabajando para cumplirle a la gente”, recalcó.

Tras reiterar un compromiso serio con los campechanos, manifestó que hay que dejar atrás las elecciones, pues ya pasaron, y falta mucho para las siguientes, por lo que hizo un llamado a sus compañeros de partido a trabajar en unidad y respaldar las acciones del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas.

“Este es momento de trabajar, yo lo que sí les puedo decir, es que no he dejado de trabajar, hicimos una campaña intensa en el proceso pasado como todos pudieron ver, hicimos compromisos y hoy tenemos que cumplir con esos compromisos”, puntualizó.

Comentó ha estado recorriendo los municipios, cercano a la gente en agradecimiento de quienes le brindaron su apoyo y respaldo como candidato al Senado, y consideró que el día de mañana podrán darse otras oportunidades, pero, por lo pronto, está enfocado en trabajar.

A pregunta expresa, dijo ser una persona que no le gusta opinar acerca de lo que sus compañeros de partido, “cada quien sabe su estrategia y su trabajo, pero por ahora lo más importante es el trabajo en equipo para fortalecer el partido”, concluyó.

