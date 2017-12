Imposición de Ricardo Anaya en el Frente; nunca fue ciudadano: ECR

Con el anuncio de Ricardo Anaya que buscará la Presidencia de la República por el Frente se confirma que nunca fue ciudadano, sino para posicionar al ex dirigente del Partido Acción Nacional y a su homóloga perredista Alejandra Barrales, que aspira al gobierno de la Ciudad de México, declaró el dirigente estatal del PRI en Campeche, Ernesto Castillo Rosado.

Al ser cuestionado por la coalición “Por México al Frente”, señaló que se conformó el interés de dos personas y el tiempo le dio la razón para quienes veían la candidatura de Ricardo Anaya como una imposición, “en una plataforma en la que nunca los ciudadanos estuvieron representados con voz y voto para definir las candidaturas”, acotó.

Advirtió que pronto se verá que la definición de candidaturas para el Senado de la República y la Cámara de Diputados solo será un reparto cuotas entre el PAN, PRD y MOCI.

¿El Frente representa un peligro para el PRI?, se cuestionó.

-Hemos visto en las encuestas que se han desplomado y vemos en la práctica cuando se unen PAN y PRD solo con fines electorales no llegan a ser gobiernos de coalición, y lo más importante, no dan resultados a los ciudadanos, y claro ejemplo los tenemos en Oaxaca, con Gabino Cué; en Sinaloa con Mariano López Valdez y muchos otros Estados, donde nada más hicieron alianza por un día, pero no para gobernar -subrayó.

Asimismo, señaló que las ideologías políticas de esos tres partidos, no concuerdan, son como el agua y el aceite y se unen solo para ganar las elecciones. “Y poco les importa gobernar”, insistió.

Por parte del PRI recordó que si bien perdió siete de las 12 gubernaturas, 18 meses después tiene un candidato de unidad 100 por ciento ciudadano, que iniciará su precampaña como marca la Ley Electoral, a diferencia de Anaya que lleva dos años auto promocionándose “y ni que decir de Andrés Manuel López Obrador”.

“El PRI se ha conducido con legalidad, está trabajando para ir al reencuentro de los priistas y también para buscar a simpatizantes de otros partidos como los que ya han manifestado su respaldo a Meade Kuribreña”, recalcó.

Reiteró que Campeche es bastión del tricolor y como siempre dará buenas cuentas en la jornada electoral, y en cuanto al cronograma de definición de candidaturas federales, refirió que antes del receso decembrino el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, lanzará la correspondiente convocatoria.

Durante la rueda de prensa, dio a conocer tres actividades: el II Desfile de Modas “Campeche Intramuros”, que se llevará a cabo el próximo jueves a las 20:00 horas en la calle 59 entre 16 y 18 del Centro Histórico, para recaudar fondos. En enero, el Bazar Navideño y la Cena de Aniversario del PRI el 4 de marzo.

Del desfile, se detalló que los boletos ya están a la venta y tendrán un costo de 200 y 400 pesos, y las modelos portarán diseños nacionales, como los de la sinaloense Lina de Alba, David Silva, Alvin Ayuso y Yessica “Kika” Rodríguez Alpuche de Calkiní.