Impugnará Panal ante Sala Xalapa el dictamen del TEEC

El dirigente estatal de la agrupación política Nueva Alianza Campeche, Mario Trinidad Tun Santoyo, señaló que llegarán hasta la Sala Regional de Jalapa para poder continuar estructurando un partido para los campechanos y echo por campechanos. Explicó que la ley de donde se adaptó el Tribunal Electoral del Estado de Campeche es un vacío que ellos no tenían contemplado, pues no especifica que el alcance de tres por ciento deba ser en todo el Estado, por ello, de ese mismo concepto tomarán parte para que les respeten el primer dictamen.

Señaló que al alcanzar el porcentaje en un par de municipios, tenían la certeza que se lo iban a permitir, incluso, recordó que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Campeche hizo una valoración, revisó la documentación y permitió que se creará la institución política.

Tun Santoyo dijo que no hay preocupación ni es alarmante porque aún empieza el enfrentamiento real entre los partidos que no quieren la creación del instituto esmeralda, del cual, dijo, saldrán victoriosos, pues los ciudadanos los apoyan, tanto así que en cuestión de militantes cumplen con los números necesarios para poder acceder incluso a un registro nuevo, aunque no se reciban recursos de prerrogativas en este año fiscal y tengan que esperar al próximo para estructurarse como tales.