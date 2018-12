Impugnará el PRD registro al Panal

El Panal no tiene derecho alguno puesto que no obtuvo el 3% en la votación de la última elección, porcentaje que tampoco alcanzó el PLC

Anuncia el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Améndola Avilés, que impugnarán la decisión del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) al aprobar el registro estatal del Partido de Nueva Alianza Campeche (Panal), pues al no alcanzar el 3% obligatorio a nivel nacional y estatal, no debe ser reintegrado pues entra en presupuesto.

De la misma manera, el dirigente dijo que seguidamente impugnaran también la estancia del Partido Liberal Campechano (PLC) como institución política, pues de la misma manera no obtuvieron dicho registro.

En días pasados el Consejo General del IEEC aprobó el registro del antes llamado Panal, como instituto político local, ahora bajo el nombre de “Nueva Alianza Campeche”.

“A nuestro juicio, es una decisión equivocada”, declaró a nombre del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en el Estado, su dirigente Víctor Améndola Avilés. El consejo emitió su resolución y en el PRD no estamos de acuerdo ya que a nuestro parecer, se trata de una interpretación equivocada. El Panal no tiene derecho alguno puesto que no obtuvo el 3% en la votación de la última elección, porcentaje que tampoco alcanzó el PLC.

La interpretación que en días pasados el Consejo General del IEEC aprobó el registro del antes llamado Panal, como instituto político local, ahora bajo el nombre "Nueva Alianza Campeche".

Por lo que la interpretación de nuestro partido es que esto es falso.

Por lo que la interpretación de nuestro partido es que esto es falso. Se habla de una votación estatal y el 3% deberá reunirse del conteo total de juntas, ayuntamientos y diputaciones, se trata del resultado de la elección en todo el Estado de Campeche.

Por estas acciones, el PRD estatal litigará e impugnará ante el Tribunal correspondiente para que sea éste quien dé total claridad a la resolución del Consejo General del IEEC.

CUITUNY ANDA DESORIENTADO

Por otro lado, el dirigente estatal fue cuestionado sobre las declaraciones del presidente del Consejo Estatal del PRD y ex candidato a la diputación federal, Manuel Santos Cuituny, en las que se postulaba como dirigente estatal para el próximo ciclo que aparentemente se marcará con un Consejo Político Nacional en el mes de marzo, pero la respuesta de Améndola fue dirigida en que aún no es tiempo para esos temas y peor aún, que el joven político está desorientado.

Sobre todo, porque explicó que en la última reunión nacional se determinó que en la dirigencia nacional sea dirigida por un órgano colegiado integrado por perredista, mientras que en el caso de las dirigencia estatales estarían por continuar con esa decisión por lo que el adelantado podría equivocarse al alzar la mano y no hacer un consenso político.