Impugnarán la sesión ordinaria de Cabildo

La bancada opositora en el Cabildo de Campeche impugnará la primera sesión ordinaria, al considerar que el alcalde violentó la Ley Municipal.

Después de la ríspida sesión que se vivió el pasado 1 de octubre y la discusión entre el titular del ejecutivo municipal y la bancada de oposición, al exhibir las irregularidades en las cuales incurrió el nuevo edil campechano, serán los opositores quienes presenten ante el órgano interno de control un oficio para impugnar dicha sesión, en la que se invalidaría la designación de Claudia Cetina Cabrera como tesorera del municipio.

“Se tiene que ir al órgano interno de control y posteriormente a la Contraloría del Gobierno del Estado…en el caso del Tribunal Administrativo, es para hacer valer la Ley Orgánica”.

Los pasos a seguir son, órgano interno, se levanta la observación y se le da un seguimiento, dijo el octavo regidor, Sergio Israel Reyes Fuentes.

De igual manera, mencionó que fue el mismo ayuntamiento de Campeche quien avaló el documento en donde se demuestra que la ciudadana Claudia Cetina Cabrera radica en Campeche, aunque no se especifica desde hace cuánto tiempo.

“La ley es muy clara, dice que hay dos formas, la Constitución Política dice que puede ser por vecindad o nacimiento; por vecindad tienes que tener seis meses, ahora hay que comprobar que tiene seis meses”, dijo.

Comentó que, hasta el pasado jueves por la tarde,el expediente que avala que la tesorera del Municipio de Campeche cumple con los requisitos de Ley para desempeñar dicho cargo, no había sido entregado para el análisis, pero, además, de ello no se ha tenido el acercamiento debido con el secretario del Ayuntamiento, Paul Arce Ontiveros, e incluso, no se ha entregado el acta de dicha sesión.

Finalmente,con base a la designación de otros servidores públicos municipales, presuntamente originarios de otros Estados de la Republica, externó que en Campeche existe mucha gente capacitada para poder desempeñarlos sin problema, “Campeche para los campechanos”, finalizó.