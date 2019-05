Inaugura CCM parque inclusivo “Juguemos Todos” en San Román

Con una inversión de los 11 millones de pesos, la presidenta del Sistema DIF Estatal, Christelle Castañón de Moreno, inauguró el doceavo parque inclusivo “Juguemos Todos” (Parque de los Poetas), primera etapa del proyecto de revitalización urbana del barrio de San Román.

En este evento representativo para los vecinos del barrio de San Román y niños con discapacidades diferentes, acudieron decenas de familias quienes no perdieron la oportunidad de disfrutar de los juegos multicolores que fueron instalados en ese espacio que por mucho tiempo había estado abandonado.

En el uso de la palabra, la presidenta del DIF Estatal, Christelle Castañón de Moreno, destacó que durante la administración del Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas se han inaugurado 12 parques inclusivos y 4 por inaugurar.

Por lo cual, invitó a la población en general de contribuir con el cuidado de estos espacios públicos diseñados para incluir a niños con discapacidades diferentes, que también merecen divertirse en su tiempo libre junto con su familia.

“Son espacios donde pueden expresar, jugar y convivir con su familia y amigos y eso para nosotros es satisfactorio, este hermoso parque que tiene módulos de todo tipo, es el doceavo, un proyecto que hemos trabajado desde hace tres años, donde no queremos que ningún niño se quede en su casa o en la banca de los parques”, enfatizó.

Apuntó que estos parques están diseñados con rampas y entre otros accesos para que los niños con discapacidad, en compañía de un adulto, puedan subirse a los juegos y disfrutar una tarde familiar en el tradicional barrio de San Román.

“Ahora la tarea de todos es cuidarlo, mantenerlo limpio y ordenado, de no permitir que se tire basura, de que no lo rompan, de que no lo pinten, el compromiso es cuidarlo como si fuera nuestro hogar porque estos espacios gratuitos están puestos a su servicio con mucho esfuerzo”, manifestó.