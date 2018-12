Inaugura CCM parque inclusivo Juguemos todos y entrega juguetes

Gira en Tenabo

TENABO.- La presidenta del Patronato del DIF Estatal, Christelle Castañón de Moreno, inauguró el décimo módulo de juegos infantiles inclusivos “Juguemos Todos”, ahora en el municipio de Tenabo, donde se invirtieron tres millones 170 mil pesos, recurso obtenido del Fondo para la Accesibilidad para las personas con Discapacidad (FOTRADIS 2018), durante el corte del listón, estuvo acompañada por la Directora General del SEDIF; Silvia Elena Parrao Arceo, autoridades estatales y municipales.

El parque inclusivo, subrayó, es un compromiso cumplido del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), señalado en el pasado mes de octubre en el tercer informe, estableciendo que antes de que terminara el 2018, se inauguraría el primer parque inclusivo de Tenabo.

“Queremos dar todos los beneficios a nuestros niños que tienen derecho a jugar en espacios públicos seguros, limpios y bellos, de manera de que ningún niño se quede en casa, solo hago un llamado para que lo cuiden, agradezco el apoyo de mi esposo el Gobernador del Estado, Alejandro Moreno Cárdenas, quien les envía todo su cariño”, mencionó.

Todos estos resultados han sido siempre producto de la unión de esfuerzos con la Directora General del SEDIF, Silvia Elena Parrao Arceo, y de las instituciones como la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e infraestructura (SEDUOPI), buscando los mejores programas para grupos vulnerables, pero también para toda la población.

Podemos decir que Campeche es un modelo de inclusión, nombrado por DIF Nacional, dado que es el único estado del país que contará con un parque inclusivo en cada municipio y que ya cuenta con dos playas inclusivas.

Antes de despedirse, transmitió el caluroso saludo de parte de su esposo, a quienes deseó que pasen una bonita Navidad lleno de calor familiar y que sean días de convivencia y un buen inicio del 2019.

Posterior, al acto protocolario, las niñas y niños disfrutaron de los juegos infantiles, mientras los acompañaba la presidenta del Patronato del DIF Estatal Christelle Castañón de Moreno; así como Teresita de Jesús Uc Canul, presidenta del sistema DIF Municipal de Tenabo; Erik Aguilar Gamboa, Subsecretario de Obras Públicas e Infraestructura de la SEDUOPI; Magaly Medina Farfán, Directora de Atención Social y Discapacidad del Sistema DIF Estatal; Guadalupe Torres Arango, Diputada del Séptimo Distrito, y autoridades educativas y municipales.

EN GIRA DE NAVIDAD LLEVA OBSEQUIOS A NIÑAS Y NIÑOS

Convocando a fortalecer la unión familiar y el espíritu navideño, en esta época de dar y compartir, la presidenta del Patronato del DIF Estatal, Christelle Castañón de Moreno, realizó la gira de Navidad por el municipio de Tenabo donde visitó a los pequeños del Jardín “Josefa Ortiz de Domínguez”, haciendo feliz a más de 163 niñas y niños que recibieron juguetes y un kit de portería infantil.

Castañón de Moreno, agradeció a todas las maestras por su apoyo y su cariño, y saludó a las niñas y niños a quienes les entregó obsequios que les envió el Gobernador del Estado Alejandro Moreno Cárdenas.

“Me siento muy contenta, esta es una fecha hermosa para celebrar en familia, siempre aprovechen su escuela para estudiar, obedezcan a sus maestros, me gusta mucho venir a saludarlos, no me queda más que desearles lo mejor en estas fiestas decembrinas”, mencionó.