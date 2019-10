Federación no asegura aguinaldos a personal del Cobacam

La líder sindical Ana May Cardeña viaja a la capital del país para reunirse con el subsecretario de Educación Media Superior y exigir fecha para la liberación de los recursos

Hasta la fecha el gobierno federal no garantiza el pago de aguinaldos y otras prestaciones para el personal docente y administrativos del Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam), señaló la líder sindical, Ana May Cardeña, que viajó a la Ciudad de México para reunirse con autoridades educativas respecto a esta situación que ha generado incertidumbre y preocupación entre los servidores educativos.

“Hasta este momento no han llegado los anexos de ejecución que son los documentos en el cual firman las autoridades tanto estatales y federales para bajar los recursos y se lleven a cabo los pagos correspondientes a las prestaciones”, dijo.

Comentó que por lo tanto, se reunirán con el subsecretario de Educación Media Superior, Juan Arroyo, donde se le planteará que ya ponga fechas exactas para que los trabajadores tengan los recursos que tan anhelados están esperando y que ha provocado mucha controversia si se pagará o no se pagará.

“Entonces que va pasar si no hay una fecha exacta y la base trabajadora está inquieta demasiado y es preocupante ver que hasta este momento esos documentos no hayan bajado y no garantizan realmente el pago hasta el día de hoy sobre los aguinaldos, el tema del k1, y el incremento salarial que fue del 3.35 este año y bueno, no tenemos noticias nada por escrito que nos diga que van hacerse los pagos respectivos”, manifestó.

Ante ello, mencionó que todo dependerá de la reunión para que como líderes sindicales definan a nivel nacional como se van a manifestar sobre este tema y aunque no se descarta que se cumpla con el pago, es preocupante que hasta el día de hoy no hay un documento oficial que garantice a la base trabajadora que se pagará en tiempo y forma.

Además que también estarán poniendo sobre la mesa el tema de la federalización de las nóminas, el cual no ha quedado claro la dinámica que estarán impulsando la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el próximo año en los Colegios de Bachilleres a nivel nacional.