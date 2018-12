Incertidumbre laboral en el SAT por despidos

Trabajadores en Campeche se inconforman en redes sociales; cientos podrían perder su empleo

Campeche no está ajeno a los problemas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), las inconformidades ante el riesgo de que cientos de empleados pierdan su trabajo se han dejado ver en redes sociales, pues el alcance de los recortes, aunque no ha llegado directamente al estado, ya hay indicios de una plantilla laboral que pudiera ser despedida en las próximas semanas no solo en Campeche, sino también en las entidades donde no ha habido.

Este 25 como balde de agua, se leyó en redes sociales a una usuaria y diferentes empleados del SAT, manifestando su inconformidad, su preocupación y su interés por mantener una plaza laboral que es como muchas otras, con una percepción salarial similar a la de muchos burócratas que ganan menos de 12 mil pesos mensuales y que con eso han sabido mantener a sus familias por más de 10 años.

En el caso que se expone aquí y que no se revelará nombre para evitarle problemas, señala que lleva 25 años al servicio laboral del SAT, ganando lo expuesto, sin aumentos salariales y peor aún, haciendo horas extras sin que se les refleje en los salarios, con condiciones laborales casi extremas y con el temor de que si al reclamar sus derechos laborales los vayan a despedir de manera injusta.

“De antemano agradezco infinitamente su apoyo y poner en manifiesto la vulnerabilidad de nuestro empleo el cual no es de alto nivel, ya que muchos devengamos salarios menores a los 12mil pesos mensuales, con horario de entrada pero nunca de salida, cumpliendo las metas asignadas trabajando incluso fines de semana y hasta 10 de la noche o más (con muchos de ustedes me he comunicado tarde y/o les he enviado correos en esos horarios) sin que se nos saquen horas extras, sin aumento de sueldo por 15 años, con exámenes mensuales de capacitación que presentar y aprobar con 100”, se lee en la publicación.

Ante esto, se le suma que se las pasan sin vales de despensa, sin bonos, sin ayuda de útiles y ninguna prestación adicional más que las estipuladas por la ley aunado de que somos sujetos de pruebas de confiabilidad, polígrafo,tóxico lógico y que somos tratados como delincuentes.

“Pudiera seguir pero lo que les comento la ciudadanía no lo sabe… Piensan que estamos en un lecho de rosas y no es así, si hemos aguantado todo esto es porque tenemos vocación y, sobre todo, necesidad; en mi caso tengo 25 años laborando en el SAT, 4 hijos en edad escolar y todos los compromisos que conlleva, y las historias a nivel nacional son similares…no somos aviadores… somos gente de trabajo y lo único que hemos hecho es ponernos la camiseta y cumplir a cabalidad nuestras funciones”, afirmó.