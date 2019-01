Incertidumbre laboral en sector pesquero por recorte presupuestal

Conapesca y Sepesca no han dado a conocer cómo se trabajará en la siguiente temporada; no hay recursos para programas de apoyo

Existe incertidumbre en el sector pesquero debido a los recortes presupuestales que el Gobierno federal ha anunciado, y que aunque digan que no va a haber afectaciones a las actividades económicas productivas, lo único que saben los pescadores de la entidad es que no hay recursos para programas, pues, de lo contrario, ya se supieran las reglas de operación de estos antes que abran las ventanillas para ingresar documentos que avalen la actividad, para el que solicitaría ser beneficiarios.

En el muelle del Camino Real, el líder de la Cooperativa Pescadores en Defensa del Mar, Virgilio Pérez Chan y Román Zonda, ex líder, señalaron que la situación es difícil y que tanto la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), así como la Secretaría de Pesca (Sepesca) no les han dado siquiera posibilidades de saber cómo se va a trabajar para las siguientes temporadas, sobre todo, cuando estos lo que requieren es gasolina, misma que no bajó como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ambos coincidieron que, aunque de manera irregular recibían los apoyos de gasolina por parte de la Conapesca en las administraciones anteriores, hoy no saben si habrá, pues ni siquiera la coordinadora general de Programas Federales en Campeche, Katia Meave Ferniza, sabe cuándo empezarán, cuáles serán las reglas de operación, así como qué programas quitaron, pues todas las dependencias tuvieron recortes aunque lo quieran negar y digan que aún no está el presupuesto.