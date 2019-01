Inconformidad en el pago de predial

Senectos aseguran que no les están respetando el descuento, incluso dicen que están pagando más que el año pasado

Adultos mayores que cumplieron con el pago del impuesto predial mostraron su descontento por que en las cajas de la Tesorería Municipal no les aplicaban el descuento al que son acreedores por mostrar su tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), además de que este año están pagando más por los terrenos de su propiedad.

Miguel Reyes Gómez y Eleuterio Magaña Cruz, indicaron que este año se les está cobrando de más, el primero en el 2018 pagó cerca de los 350 pesos por su predio y ahora se le está cobrando 605 pesos, lo que representa para el cómo jubilado un doloroso golpe a su bolsillo, pues no se le está aplicando el descuento del 75 por ciento que prometió la actual administración municipal.

El tesorero del Ayuntamiento, José Hernández May, explicó que no hubo aumento pues la actual administración acató las órdenes del Congreso del Estado de no aumentar los impuestos municipales, pero el ajuste se debe a que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que es la que sirve como referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones e impuestos.

PAGO MÍNIMO

Ante las quejas y la desinformación de cómo se están aplicando los descuentos por el pago del impuesto predial, José Hernández May explicó este año se está cobrando 5 UMA (Unidad de Medida y Actualización), que oscila como pago mínimo 403 pesos.

Explicó que desde febrero del 2018 se dio la actualización al UMA, por lo que este año lo mínimo a cobrar en el predial son 403 pesos, los adultos mayores reciben descuento del 75 por ciento, si antes pagaban mil ahora verán reflejado su descuento, pero este quedaría en la cantidad señalada como mínimo.

Dijo también el público en general que vaya a pagar su impuesto predial obtendrá un 10 por ciento, esto es ya una ley desde hace muchos años en beneficio de quienes de manera puntual realizan el pago de sus impuestos.