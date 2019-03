Incrementa demanda de preinscripción en escuelas públicas en un 80%

Debido a la crisis que se vive actualmente, padres de familia deciden dejar de pagar escuelas privadas para sus hijos

Durante el periodo de preinscripción para el ciclo escolar 2019-2020, la demanda en escuelas públicas se incrementó en un 80 por ciento; debido a la crisis que se vive actualmente, muchos padres decidieron dejar de pagar escuelas privadas para sus hijos; por eso es que hay un poco más de dificultad para poder darle cupo a todos los niños.

Informó la titular del Centro de Desarrollo Educativo, Yara Teresa Notario Pérez; aunque no dio una cifra exacta de cuantos son los educandos que se quedaron sin cupo; si dijo que alrededor del 10 por ciento de padres de familia han tenido alguna situación para no realizar el trámite, como tener problemas con los apellidos o el domicilio particular.

Sin embargo, hasta la presente fecha no ha concluido el proceso, toda vez que se continúan acomodando algunos padres, que tiene la necesidad de inscribir a sus hijos en determinadas escuelas; “se está tratando que puedan ser instalados en las escuelas más cercanas posibles a su domicilio o si hay un espacio en el colegio que le corresponde, así será; lo que significa que ningún niño o joven se quedarán sin un espacio educativo”, subrayó.

Por lo regular son más los niños que ingresan a primaria; seguido de quienes van a la secundaria. Entre las escuelas que todavía cuentan con cupo, son “Ramón G. Bonfil” en el turno vespertino, y la “Ezequiel Rodríguez Arcos”.

Dijo; la instrucción del mandatario estatal Alejandro Moreno Cárdenas, a través del secretario de Educación en el Estado Ricardo Medina Farfán, es que ningún niño se quede sin estudiar; al contrario, tratar de brindar los espacios a todos los educandos del municipio.