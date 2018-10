Incrementaría 50% el precio de insumos para “pibipollos”

Aumento afectaría la economía de las familias campechanas

Incertidumbre en el mercado principal de la Ciudad “Pedro Sáinz de Baranda”, pues el costo de los insumos para la preparación del platillo de temporada para honrar a los muertos, tendría un aumento del 50%, situación que pone en riesgo la tradición campechana, sobre todo, la economía de los productores, pues dependen mucho de las ventas de esos días hasta antes del 1 y 2 de noviembre, principalmente.

Comerciantes del mercado principal “Pedro Sáinz de Baranda” advirtieron que los precios de los productos necesarios para la elaboración de los “pibipollos” se pueden incrementar más de un 50 por ciento en estos 9 días que faltan para las festividades de los finados, el producto que más aumenta es el tomate, seguido de la cebolla y por supuesto, la masa, los demás ingredientes como el pollo, gallina y hasta el cerdo no aumenta mucho el costo debido a que ya de por sí son caros.

Los locatarios recomendaron a la gente que si pueden vayan adelantando las compras por lo menos en los productos que no se echan a perder, pues no saben cuánto subirán, lo único que tienen por seguro es que serán los mismos productos que tendrán movimientos sorpresivos en los costos, esperan a que se mantengan para no afectar a los ciudadanos y estos puedan tener un poco de venta.

Muchos de los venteros, incluyendo las “huacaleritas”, dijeron que el año pasado el costo de los pibipollos para una casa promedio fue de entre 500 y 600 pesos, y este año podrían llegar a gastarse hasta mil pesos o más, dependiendo el tamaño de los pibis, o en su caso, de cuántos vayan a ser; mil pesos se tomancomo referencia para una familia de cinco o 6 personas, dependiendo del apetito del manjar prehispánico.

En su caso, algunos carniceros pidieron a la Procuraduría Federal del Consumidor estar pendientes de las actividades comerciales para que no haya competencia desleal por las empresas yucatecas que se han dedicado a cambiar precios para afectar las ventas de los carniceros locales.

Por otro lado, autoridades municipales señalaron que se respetarán los sitios donde todos los años se realizan las ventas de temporada, para no perjudicar ni a locatarios ni al público en general.