Incrementó costo de vivienda 10%, en primer trimestre

A seis meses de la administración de López Obrador, no se han definido políticas públicas para este sector

Durante el primer trimestre del año se registró un incremento en el costo de la vivienda del 10 por ciento, sobre todo, en vivienda vertical, ya que a seis meses de la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, no se han definido políticas públicas para este sector, señaló el presidente de la Federación de Colegios Valuadores, Rodrigo Alberto Peña Porchas.

“En realidad, ahorita, al no tener una certeza en el tema del comportamiento de las tasas de interés, la eliminación de subsidios afecta el tema de las políticas de crédito, porque hay una tendencia de construcción asistida que hace que el mercado especule, mientras no sepamos bien las políticas en materia de vivienda que se van a seguir, no podemos tener una claridad por dónde se va atenderá en el mercado, y eso, como valuadores, nos corresponde interpretar el mercado, no manipularlo”, apuntó.

Reconoció que ante la situación actual de país, todos los factores tanto políticos y económicos son importantes, sobre todo, cuando hubo un atraso en la designación del presupuesto de egresos que hace dos meses se presentó y empezó a caminar la industria al vislumbrar una certeza de inversión en materia de vivienda.

Peña Porchas mencionó que las decisiones que ha tomado el actual gobierno federal, ha impactado al sector de vivienda en lo económico y social, que fue cuando se detuvieron los subsidios y aunque luego se aprobaron 400 millones de pesos, es insuficiente para la demanda de vivienda que existe en el país.

“Se suspendieron y luego se activaron para el proceso de ejercerse, pero si fue algo que en gran medida impactó al ejercer créditos en materia de vivienda social, donde se han detenido muchos procesos derivados de estos apoyos del Gobierno Federal”, dijo.