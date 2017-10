INE anuncia convocatoria para contratar a personal

Los aspirantes a capacitadores y supervisores no deben tener nexos con ningún partido político

El Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conocer la convocatoria para que a partir del primero de diciembre y hasta el día 20 del mismo mes, 167 personas podrían ser contratadas en febrero del 2018, como capacitadores y supervisores, y el principal requisito, es tener su domicilio en el Estado de Campeche y no haber pertenecido o continuar perteneciendo a algún partido político, como parte de la transparencia del próximo proceso electoral.

El vocal de capacitación del Distrito Electoral 02, Carlos Hernández Hernández, reiteró la invitación a los buscadores de empleo, para que se acerquen a las oficinas del INE ubicadas en la avenida Amado Nervo de la colonia San Nicolás, para registrarse como aspirantes a las vacantes de 141 capacitadores y 26 supervisores, que recorrerán los municipios de Candelaria, Champotón, Escárcega, Palizada y Carmen.

Dijo que la selección de los posibles aspirantes, se realizará en dos etapas, la primera será la recepción de documentos del 1 al 20 de diciembre 2017 y la segunda del 2 al 17 de enero del 2018, estos serán los días en que se reciba los documentos y el llenado de formatos de los posibles candidatos.

Los principales requisitos es no pertenecer o haber pertenecido o haber sido representante de algún partido político y contar con credencial de elector vigente, con domicilio dentro del Distrito Electoral 02, quien no cumpla no podrá aspirar a alguna de las vacantes que se ofertaran.

Reiteró que una vez más no se contratara a quien esté dado de alta como militante de algún partido político, para que el proceso electoral sea transparente. Recordó que los requisitos están en la página oficial del INE.

Recordó que la función del capacitador es visitar, sensibilizar, notificar y capacitar a los y las ciudadanos sorteados, entregar el nombramiento a los ciudadanos designados como funcionarios de casillas y proporcionarles los conocimientos necesarios para que realicen correctamente su actividad durante la jornada electoral.

El supervisor su labor será coordinar, apoyar y verificar las actividades de capacitación y asistencia electoral realizadas por los capacitadores-asistentes electorales bajo su responsabilidad, dar cumplimiento en tiempo y forma al trabajo encomendado para ubicación, integración y funcionamiento de las mesas directivas de casillas dentro de la jornada electoral.