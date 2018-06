Inhabilitación de por vida a corruptos

Christian Castro Bello, candidato a senador por la coalición “Todos por México”, señaló que el combate a la corrupción tiene que ser frontal, por lo que una de sus propuestas es que quienes malversen recursos públicos o incurran en otros actos de corrupción, sean inhabilitados de por vida.

Dijo que quien ha tenido o tiene un cargo público y hace mal uso de los fondos del pueblo, no deben tener otra oportunidad: “Vamos a proponer la inhabilitación permanente de servidores públicos que incurran en actos de corrupción. Esa será una de las tareas en el Senado de la República una vez concluido el proceso electoral y recibir la confianza ciudadana para ocupar una curul”.

– La corrupción es algo que lastima a todos los estados, a todos los ciudadanos, y precisamente en este tema vamos a manejar una propuesta de inhabilitación de por vida a funcionarios y políticos que se les demuestre actos de corrupción, para que no vuelvan a tener la oportunidad de desempeñar un cargo en cualquier nivel de gobierno.

Christian Castro indicó que pedir perdón o renunciar no basta: “creo que cuando nos dan la confianza de servir a los ciudadanos debe ser eso: servir y no servirse, y vamos a buscar que los malos servidores no tengan jamás otra oportunidad de defraudar la confianza de los ciudadanos”.

Mencionó que es necesario que “por ley sea un requisito que para ser funcionario público en cualquier de los tres niveles de gobierno, no haber sido inhabilitado por sentencia firme por actos de corrupción”.

Castro Bello agregó que nadie debe estar por encima de la ley y el compromiso de la coalición “Todos por México” es total con la legalidad, “por eso nuestra premisa es que se investigue y castigue todo desvío de recursos públicos”.