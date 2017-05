Inicia pugna por locales en el mercado público

Ante el resolutivo emitido por un juez del Tribunal Cuarto con sede en Xalapa, Veracruz, expediente 183/2016, dirigido a servidores públicos de la administración municipal que los faculta de cancelar las concesiones de los locales 114 al 115, esto provocó que locatarios del mercado “Alonso Felipe de Andrade”, afirmarán que van agotar las instancias legales necesarias para encarcelar a Néstor Solana Ramos y su comitiva de vivales.

Mayela Martínez Arroyo, cuarta regidora de la comuna, dio a conocer el resolutivo emitido por parte del Poder Judicial de la Federación, en el juzgado segundo del distrito en el estado de Campeche, dirigido al presidente municipal de Carmen; Néstor Solana Ramos, director de Servicios Públicos del municipio; Juan Carlos Herrera Sánchez, administrador del mercado “Alonso Felipe de Andrade”; y Rosa Badillo Becerra, integrante de la comisión de Servicios Público de la comuna de Carmen.

En el documento de manera textual señala lo siguiente: aún cuando la parte quejosa se inconformó con las negativas de las autoridades responsables, lo cierto es que de las constancias que remitió el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el administrador del mercado, y las pruebas que presentó la quejosa no logran revertirse los actos reclamados, toda vez que de los análisis de esos medios solamente se alcanza apreciar que existe sólo una controversia entre locatarios y autoridades, una modificación en el plano inicial del mercado, así como el inicio de varios procedimientos que pudiera dar lugar a la cancelación de alguna concesicciones, pero finalmente no se demuestra ninguna reducción no construcción o disminución de las medidas de los locales de 114 al 115 del mercado en cuestión, ni los derechos que hoy dice tener.

La regidora insistió en que no tienen ningún tipo de intereses personal en el mercado, sólo el beneficio de los ciudadanos que se transparente y no exista más corrupción en la construcción de una obra en beneficio de los locatarios.

En conferencia de prensa locatarios del mercado desmintieron lo antes señalada por la regidora e insisten que no descansaran hasta meter a la cárcel a los servidores público del Ayuntamiento, porque presuntamente son ellos quienes buscan quitar el patrimonio de los locatarios.

Ahí el ex-secretario general de los matarifes se defendió de las acusaciones en su contra, donde asegura que cuenta con ocho locales comerciales en el nuevo mercado; Romeo Reyes al ser cuestionado reconoce que le fueron asignados locales en este nuevo centro de abasto y que él los solicito en la anterior administración municipal.