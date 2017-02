Inicia rehabilitación del Teatro “Toro”

A partir de ayer, el Gobierno del Estado, por instrucciones y supervisión del titular del Ejecutivo, inició el proceso de rehabilitación del Teatro de la Ciudad “Francisco de Paula Toro”, a fin de devolverle su antiguo esplendor en el marco de los 500 años del descubrimiento de Campeche o encuentro de dos mundos.

En entrevista, el secretario de Cultura, Delio Carrillo Pérez, subrayó que es de interés del Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas el proyecto del Teatro Toro, por lo que “él personalmente está direccionando este proceso en el que ya a partir de hoy, justamente, se está trabajando en el Teatro”.

Mencionó que precisamente el director del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, Miguel Ancona, de origen campechano, viene como especialista a sumarse al proyecto.

En cuanto al monto de inversión que necesitaría el Teatro de la Ciudad para su rehabilitación, señaló que “no hay una cantidad exacta porque depende de lo que pida o necesite el proyecto, el Gobernador no tiene un tope para esto, el Gobernador dijo que lo que se necesite”.

Agregó que en una primera reunión para analizar qué es lo que se requiere para esta obra, estará presente el secretario de Obras Públicas, Edilberto Buenfil Montalvo, junto con el especialista, porque se intervendrá la parte mecánica y estructural del escenario, la adecuación del mobiliario y los acabados que tiene el recinto.

En ese sentido, Carrillo Pérez mencionó que el Teatro de la Ciudad no es tan lujoso como los del centro del país, pero es un teatro emblemático y fue de los primeros que se hicieron en el país.

Con relación a los daños que pueda tener el Teatro, comentó que no es tan grave, y que con un reforzamiento estructural en la parte del escenario es suficiente. “Todo lo que es la parte realmente antigua que es la parte del aforo donde están los palcos y lunetas, no tienen ningún problema”, completó.

Asimismo, afirmó que no hay un plazo establecido para concluir la rehabilitación del recinto, y serán los especialistas quienes lo determinen.

Detalló que se realizará un cambio en la iluminación, pero las modificaciones serán acordes a la capacidad estructural del Teatro Toro.

-No podemos meterle más sino es capaz la estructura de soportarla, por eso es que el Gobernador su alternativa es la construcción del Gran Teatro de Campeche, en el cual tenga más capacidad de gente, haya una mejor mecánica Teatral y un equipamiento de audio e iluminación acorde a las necesidades. Y como ustedes saben, de un año para acá, los públicos nos han rebasado y que exigen un tratamiento de esa naturaleza -abundó.

El titular de la Secretaría de Cultura mencionó que él transformador que recientemente explotó por un corto circuito y que se encuentra a la entrada del recinto, se reubicará, precisamente por el peligro que representa desde hace 15 años. “La CFE sabe que es indispensable cambiarlo de lugar y que no ponga en riesgo el Teatro, y se está viendo la alternativa”, añadió.

Por último, destacó que al término de la remodelación será indispensable que se reglamente su administración, uso y aprovechamiento, además de la instalación de un órgano de gobierno o Comité, ya que el Teatro tiene sus limitaciones, y sobre todo, “si queremos que sobreviva y que permanezca”.