Inician las Nominaciones Especiales 2019 de la LMB

La Liga Mexicana de Béisbol dio a conocer que inició el proceso de votación entre la prensa especializada para elegir las Nominaciones Especiales 2019 de la LMB. Estas reconocen a los mejores jugadores y managers con base en su desempeño durante la temporada regular 2019.

La votación se realizará vía electrónica del 5 de septiembre al 2 de octubre a través de la página https://www.milb.com/mexican/about/nominaciones2019

Las categorías son: Novato del Año. Para que un pelotero sea considerado como novato debe cumplir con los siguientes requerimientos: al inicio de la temporada, los pitchers no deben tener más de 40 innings lanzados en 2018. Los cátchers, infielders y outfielders no deben tener más de 70 apariciones en 2018. No se considerarán novatos los peloteros que hayan participado en Estados Unidos en Liga Clase Doble A u otro nivel más avanzado.

Retorno del Año: Se considera a un jugador con una temporada destacada, luego de que en su año anterior no haya jugado por lesión o alguna otra circunstancia (retiro momentáneo) o bien, que haya tenido una baja en su rendimiento en la temporada pasada y no necesariamente que se haya retirado momentáneamente. No es obligatorio que sea un pelotero veterano, sólo que cumpla con el criterio básico de experimentar un repunte en su desempeño dentro del terreno de juego.

Pitcher del Año: Se considera promedio de carreras limpias admitidas, WHIP, promedio de la oposición, ponches, récord de ganados y perdidos, así como salidas de calidad y las veces que su equipo ganó cuando le tocó lanzar.

Relevista del Año: Es un pitcher con números destacados en el bullpen, sea como relevo largo, preparador o cerrador. No debe ser estrictamente el líder de salvamentos, pues hay otros relevistas que cumplen con roles trascendentales como aquellos quienes mantienen la ventaja a su equipo (hold) o bien, relevistas situacionales.

Manager del Año: Se considerará a un manager que destaque por su eficiencia y estilo en el manejo de su equipo. Se toma en cuenta la consistencia del equipo a lo largo de la temporada. También se debe evaluar con qué recursos humanos contó el manejador en su roster a lo largo del calendario y de qué manera lo aprovechó.

Jugador Más Valioso de la Temporada 2019: Se considerará a un jugador con una campaña destacada, sea en el rubro ofensivo o defensivo; pero sobre todo, a un pelotero cuya valía se refleje en el aporte a su equipo. Sin ser obligatorio, un buen candidato es aquel quien haya sido una pieza fundamental para que su club calificara a la postemporada.

Los ganadores serán anunciados en una fecha posterior a la finalización de la Serie del Rey 2019.