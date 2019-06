Injusto, beca a reprobados; reciben más que alumnos con excelente nivel

Cobra la misma cantidad de apoyo un alumno de excelencia académica y uno que tiene 5 de calificación

Reprochable que alumnos dados de baja por reprobación, reciban la Beca “Benito Juárez” del gobierno federal, con superioridad de recursos a diferencia de un alumno de buen promedio y rendimiento académico, manifestó la directora general del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (Cobacam), Adlemi Santiago Ramírez.

“Nos lo cuestionan los muchachos, por qué si sacan 9 y 10, el que saca 5 le dan la misma cantidad, por lo cual deberían hacer un análisis, por qué estos jóvenes han estado recibiendo recursos tan solo firmando una carta de compromiso de que van a regresar a la escuela, cuando eso no siempre sucede, e incluso, muchos de ellos tienen baja definitiva”, dijo.

Lamentó que el gobierno Federal no esté apoyando a los jóvenes que realmente se esfuerzan por tener las mejores calificaciones, como en el caso del plantel de Calkiní, donde alrededor de 167 alumnos no les llegó la beca a pesar de estar dentro del padrón.

“Nadie da una respuesta a los cuestionamientos de estos alumnos, ya que nadie afronta el proceso del por qué no le llegan sus becas a esos muchachos. Recibo correos de madres de familia que me dicen que por qué sus hijos, que son buenos estudiantes, no reciben una beca. Nosotros apoyamos en la entrega pero no en la información, pero en lo personal si repruebo mucho que se lo estén dando a jóvenes de baja”, sostuvo.

Refirió que esto no es aceptable porque se supone que la beca es para cuestiones meramente académicas, mientras están ignorando a los jóvenes que sí estudian y merecen obtener ese apoyo para la permanencia en el nivel medio superior.

“Es dinero para que los jóvenes puedan solventar gastos de copias, algún libro, transporte si en dado caso no pueden llegar con el transporte escolar o comprar su desayuno”, puntualizó.

Por lo cual, está irregularidad ya fue reportada a las autoridades federales sin que hasta el día de hoy den una respuesta si piensan cambiar la dinámica, ya que hay muchas inconformidades dentro de la comunidad estudiantil.