Insiste AMLO en no al NAIM; habrá consulta

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM), informó que entregará dictamen técnico a Enrique Peña Nieto para que participe y permita la consulta que se quiere hacer en octubre.

López Obrador expresó “lo que estamos transmitiendo se le presentará al gobierno actual” y todos participaran ante el futuro del nuevo aeropuerto pues será transparente dicho asunto.

Asimismo, AMLO dijo “para no equivocarnos lo mejor es preguntar”, en cuanto a la consulta ciudadana, pues indicó que el pueblo de México no es menor de edad y así lo demostró e insistió que la decisión no se va a tomar por un hombre ni un puñado y sino por la mayoría, insistiendo que no puede ser un asunto que solo sea para bien algunos grupos si no para todos.

Por su parte, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, informó que este lunes entregarán este dictamen técnico a los colegios de ingenieros civiles del país y en cuanto a la cancelación de la obra, implicaría un costo de 100 mil millones de pesos, el cual tendrían un impacto en las finanzas así como un posible afectación en los mercados financieros.