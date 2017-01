Inspectores del Ayuntamiento “rifan” espacios de vendedores ambulantes

Inspectores del Ayuntamiento de Campeche intentaron desalojar a los vendedores ambulantes que acostumbran vender a un costado del Teatro Juan de la Cabada, esto por instalar sus puestos en el tradicional “Paseo de Reyes” situado en la avenida “16 de septiembre”.

Martha Xuffi Méndez, comerciante afectada, indicó que sin avisarles antes, los inspectores del Ayuntamiento habían rifado los espacios a personas que buscaron beneficiar con toda la intención. “Venimos y sin aviso alguno rifaron los lugares que son de los pregoneros desde hace 3 años, no es de ahorita de que queremos venir a ganar lugar y los inspectores vinieron y rifaron los espacios por orden de Talango”.

Asimismo, explicó que solicitaron el permiso desde el 16 de diciembre, el cual, por error de la Secretaría de Técnica, no pasó a la tesorería, por ende, al no estar sellado se rifaron los lugares. “Nunca lo han hecho así, no es nuestra culpa que por su error no haya pasado el permiso y si bien querían rifar los espacios porque no nos avisaron antes, sabiendo que aquí estamos cada año, con que nos hubieran avisado y nos dijeran que la solicitud no es válida porque no tiene sello, y que se tiene que llevar directo, pero no nos dijeron nada”.

Señaló que lo único que pedían es que después de ellos, los demás pregoneros puedan acomodarse en los espacios disponibles, ya que ellos no tienen la culpa que el permiso no haya pasado, y el no avisarles antes, sin embargo, lamentó que hasta tuvieron que recurrir a la Policía para querer desalojar los puestos, en lugar de solucionar las cosas dialogando.

“Queremos que respeten nuestro espacio de cada año para este evento, ellos mismos nos pasaron para aquí ya que no nos permitían instalarnos en el Parque de las Banderas”, puntualizó.