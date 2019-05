Instalan Ayuntamiento Infantil en Día del Niño

El alcalde Óscar Rosas felicitó a los 38 pequeños de escuelas urbanas y rurales, que tomaron parte en el evento que se efectuó en el museo “Victoriano Nieves Céspedes”

Como parte de la celebración del “Día del Niño”, ayer por la mañana tuvo lugar el “Ayuntamiento Infantil Carmen 2019”, experiencia que tiene como propósito promover la participación de los niños en la gestión del gobierno de Carmen y conocer de forma directa el trabajo de las autoridades, directores y funcionarios municipales.

Teniendo como sede el recién remodelado Museo “Victoriano Nieves Céspedes”, el alcalde Óscar Román Rosas González, dio la bienvenida a los 38 niños con los mejores promedios de igual número de escuelas urbanas y rurales.

Durante la ceremonia oficial se entregaron los nombramientos a todos los participantes como la alumna Yanitzia Janeth Guzmán Rodríguez, de la escuela primaria “Maestros Carmelitas T.V.”, que fue la alcaldesa infantil 2019; al igual que Diana Paola Ramírez Arjona, secretaria del Ayuntamiento; Gregory Jared Chan Can, primer regidor; Julio Santos Rodríguez, segundo regidor; José Enrique Lara Villanueva, tercer regidor; Valeria Itzel May Chan, cuarta regidora; Nicole Alejandra Angulo Albarrán , quinta regidora; y Giovanni Alexander May Pérez , sexto regidor.

Así como Gerardo Alfonso Sánchez Fuentes, séptimo regidor; Leonardo Antonio Vázquez Escobedo, octavo regidor; Karla Jazmín Gómez Ocaña, novena regidora; Génesis Abigail Luna Montalvo, décima regidora; Luis Carlos Ramírez Mora, décimo primer regidor; Danna María Tolentino Prieto, síndica de Hacienda; Yoselin Tacú Gómez, síndica de Asuntos Jurídicos; y María José Sánchez Cruz, síndica administrativa.

Al realizarse la clausura de este evento el alcalde, Óscar Román Rosas González, refirió que el objetivo no solo se trata de reunir a los pequeños estudiantes de escuelas urbanas, sino también de las comunidades rurales.

El edil carmelita dijo sentirse contento y con alegría felicitó a los pequeños por el “Día del Niño”, destacó que su gobierno tiene esa sensibilidad que debemos tener y que muchas veces se pierde cuando se llega a la edad adulta.

El presidente municipal, Óscar Rosas González, acompañó a los niños cabildantes al Teatro Carmelita para efectuar una sesión en el que los pequeños compartieron propuestas respecto al turismo y cuidado del medio ambiente.

Previo a la sesión infantil se entregó a los niños varios obsequios que les servirán en su vida escolar y cotidiana, motivo por el cual los pequeños con alegría agradecieron el buen gesto del Gobierno Municipal de Carmen.