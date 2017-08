Integra Francisco Javier Vázquez Ireta el Parlamento Juvenil 2017

* Interesante propuesta para el Senado de la República del aprovechamiento de recursos naturales

Evidenciando su alegría y orgullo, Francisco Javier Vázquez Ireta reveló ser el único joven del Estado en ser seleccionado entre 3 mil aspirantes para ser parte del Parlamento Juvenil 2017, al elegir el punto número 12 “Consumo de producción responsable” de los 17 puntos de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo que representará a Campeche del 14 al 18 de agosto en la Ciudad de México.

“Yo me enfoqué a la materia industrial, a la economía, tuvimos que enviar una infografía, un video, acerca de por qué nuestra propuesta es importante, por qué nuestro problema es importante y debe ser tratado con inmediatez en el Senado de la República”, detalló Vázquez Ireta.

Manifestó que “este proyecto se llama Parlamento Juvenil de México, el cual es un foro de debate donde los jóvenes podemos presentar nuestra visión, nuestra solución sobre los problemas que aquejan a México como sociedad”.

En cuanto a la propuesta por la cual ganó su participación en el Parlamento Juvenil 2017, Francisco Javier dio a conocer que “el punto en el que yo me basé se llama ‘Economía Circular’, donde el modelo actual de la economía es lineal, la cual es extraer recursos naturales para producir un producto cualquiera como un teléfono, una laptop o un refrigerador, una vez que éste se eche a perder, que caduque, son desechados y se quedan ahí, es cierto que el reciclaje, la reutilización ayudan pero no son suficientes.

“México es el tercer lugar en toda América, sólo después de Estados Unidos y Canadá, en producir chatarra electrónica, lo que quiere decir que si adaptamos la ‘Economía Circular’ al modelo del consumo mexicano, estaremos salvando millones de recursos naturales, es decir, es producir para reutilizar, es extraer recursos naturales para producir un producto, que una vez que acabe con su vida útil no tirarlo a la basura, sino aprovechar los recursos naturales que este mismo ya tiene por medio del arrendamiento financiero”, explicó el joven estudiante de la Universidad del Valle de Grijalva Campus Campeche.

“Esto es, si yo tengo un teléfono me va a salir más barato, mejor, lo voy a poder cambiar cuando yo quiera, pero el teléfono no va a ser mío, será siempre de la empresa que lo fabrica, yo al término de ese contrato, de ese arrendamiento financiero, tengo que devolver el producto a su manufacturera, pongamos que le compro a Apple un teléfono, lo devuelvo al terminar el contrato, qué hace Apple, extraer los recursos ya en el producto para hacer uno nuevo, por lo que me toca un teléfono nuevo, mejor, a un precio mucho más bajo”, ejemplificó Francisco Javier.

Refirió que “esto es lo que quiero incluir en las normativas mexicanas, redacté una iniciativa con la ayuda de dos profesores de derechos de mi escuela la UVG, espero que este proyecto lo pueda perfeccionar en Ciudad de México con la ayuda de todos los jóvenes parlamentarios que me van a acompañar, para que posteriormente sea entregado al Senado de la República, éste lo adecue, lo acepte o en dado caso lo rechace”.

Por último, adelantó que “a la medida de la fructificación de este proyecto de ley me gustaría aterrizarlo a mi Estado, me gustaría implementarlo en Campeche porque yo creo que es una zona rica en recursos naturales, es una envidia a nivel mundial, estoy convencido de que hay futuro para la Economía Circular, no sólo en México sino en Campeche”, al agradecer el apoyo del Gobierno del Estado para su viaje a la Ciudad de México el próximo lunes.