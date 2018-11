Integran comisión para creación de nuevos municipios

Se divide bancada de Morena ante posible municipalización de Sabancuy; pedirían desincorporarse como Estado libre

Pese a ser aprobado por unanimidad el dictamen por el que se acuerda la instauración de la Comisión Especial para la creación de nuevos Municipios del Estado, el tema dividió opiniones entre la bancada de Morena, oponiéndose los diputados María Sierra Damián y Joaquín Notario Zavala, quienes antes de someterse a votación del Pleno subieron a la tribuna para hablar en contra.

-Como carmelita yo siento que no pueden seguir desmembrando el municipio del Carmen; a Carmen le correspondía Escárcega y Candelaria, siendo que Carmen ha sido no solo generador de riqueza, sino también todos los problemas sociales que nos ha ocasionado.

Acusó que los alcaldes de Carmen se han concretado a pensar que gobiernan la Isla, pero no todo el municipio, olvidándose de la comunidad rural.

-De quedarnos como isla pediremos que pertenezcamos al Gobierno Federal y tenemos todo el derecho -reiteró.

En defensa del citado dictamen, Emilio Lara Calderón convocó a aprobar la Comisión y a la participación de todos los diputados, “y sin duda, todas las decisiones que se tomen tienen que estar fundamentadas con estudios técnicos, que sean viables; hay un camino importante por recorrer”.

En tanto, Joaquín Notario Zavala, propuso para tal efecto una consulta popular para conocer qué dicen los ciudadanos de esos municipios por la desincorporación de estos lugares.

Por su parte, Ana Gabriela Sánchez Preve puntualizó que lo primero es aprobar dicha Comisión para que el análisis sea profundo y no tomar decisiones al vapor, puntos en los que coincidió el aliancista Oscar Uc Dzul.

Cabe destacar que la instauración de la Comisión Especial para la creación de nuevos Municipios del Estado, durará en funciones hasta la conclusión del periodo constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, en razón de la importancia que representan los propósitos para los cuales se pretende su implementación.

Como parte del orden del día, se aprobó por unanimidad y previa dispensa de más trámites, fueron aprobados tres puntos de acuerdo: el primero, para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Campeche, a incrementar la frecuencia en la realización de los operativos de verificación en las estaciones de servicio de venta de hidrocarburos, e implementar acciones para evitar abusos en las gasolineras y garantizar litros de a litro, en beneficio de la economía de las familias campechanas; el segundo, para exhortar a la Procuraduría de la Defensa del Consumidor a que realice de manera permanente campañas de inspección a las Casas de Empeño ubicadas en el Estado de Campeche, y el tercero, para exhortar a la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda, para que el próximo año 2019 Ciudad del Carmen y los demás municipios del Estado que lo requieran, sean beneficiados con programas de vivienda con el presupuesto que será destinado en el 2019 por el Gobierno Federal, para atender la necesidad de los campechanos que no tienen vivienda digna.

En el punto de asuntos generales, participaron los diputados Sofía del Jesús Taje Rosales, con una propuesta de punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo estatal a que evite seguir impulsando proyectos en el Área Natural Protegida Laguna de Términos, tema abordado también por Luis Alonso García Hernández, María Sierra Damián y Jorge Alberto Nordhausen Carrizales, entre otros temas.