Integran en el IEEC Comisión de Género y Derechos Humanos

Durante la 1ª Sesión Extraordinaria, encabezada por la consejera presidenta Mayra Fabiola Bojórquez González, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo por el que se integra la Comisión de Género y Derechos Humanos.

Asimismo, se avaló el informe de la Unidad de Transparencia en el que se destaca que en el 2016 se recibieron 124 solicitudes de información, de las que se resolvieron 121 y fue aprobado también el Dictamen Consolidado y Proyecto de Resolución de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Organismo Público Local respecto de la revisión a los informes de origen y destino de los recursos de la organización de ciudadanos denominada “Campeche Libre”.

Se dio a conocer también los informes del cuarto trimestre y anuales, correspondientes al ejercicio fiscal 2016, presentados por la Junta General Ejecutiva, además de los presentados en ese mismo periodo por la Contraloría Interna, las Unidades de Transparencia y de Vinculación presentados por conducto de sus titulares.

De igual forma, el informe anual de actividades que presentaron previamente al Consejo General del Organismo Público Local, las Comisiones de Capacitación Electoral y Educación Cívica; de Organización Electoral; de Prerrogativas y Partidos Políticos; Revisora de Lineamientos y Reglamentos; de Quejas y Denuncias; de Seguimiento del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) y del Personal de la Rama Administrativa; Examinadora para la Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales en el Estado de Campeche, y el Comité de Transparencia.

Se destaca que la Unidad de Transparencia del IEEC ha cumplido en forma pronta y oportuna pues de octubre a diciembre del 2016, se recibieron 23 solicitudes de información a la que se sumó una más en trámite, de las que se resolvieron 21; mientras que en 19 casos se entregó totalmente la información por clasificarse como pública, en uno se declaró que no se posee, otra más resultó como no interpuesta y tres se encuentran pendientes de respuesta, en tanto que en el mismo periodo, se tramitó un recurso de revisión.

Como parte de su informe anual 2016, la Unidad de Transparencia del IEEC detalló que en dicho periodo, se recibió 124 solicitudes de información, de las que se resolvió 121 en un promedio de nueve días hábiles, por lo que en 100 de esos casos se entregó totalmente la información, en otro más parcialmente, en cuatro se declaró como solicitudes no interpuestas, 14 resultaron no ser competencia del Organismo Público Local, en dos no se posee la información y tres pendientes de respuesta.

Aunado a lo anterior, se recibieron seis solicitudes de ejercicio de los derechos denominados ARCO (Acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales), las cuales fueron resueltas en un promedio de 10 días hábiles, clasificándose como no interpuestas en virtud de que el solicitante decidió cancelar el trámite de las mismas.

Como punto último de la orden del día, se aprobó la creación de la Comisión de Género y Derechos Humanos del IEEC, integrada por los consejeros electorales, Madén Nefertiti Pérez Juárez, Luis Octavio Poot López y Lizett del Carmen Ortega Aranda, fungiendo como presidenta la primera de los nombrados y como secretaria técnica la titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Fátima Giselle Meunier Rosas.