Integrantes de la UNTA denuncian despojo de tierras en Sabancuy

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

Nuestra presencia en los bajos de Palacio de Gobierno estatal, es para exigir justicia para las 11 personas atropelladas cuando nos encontrábamos en el predio de la Arca, ubicado en tierras de la Junta Municipal de Sabancuy, municipio de Carmen, el cual se encuentra en litigio y nos lo disputan los ganaderos encabezados por Salvador Rico Camacho y Antonio Acosta, quienes están aliados con el líder campesino de la comunidad , Teodoro López, Área, para despojar de 45 hectáreas a nuestros compañeros campesinos integrantes a la organización, señaló Etelvina Corral Damián, secretaria general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), en el estado de Campeche.

Este pasado 31 de diciembre del 2016, gente de Salvador Rico Camacho y Antonio Acosta, nos encerraron en unas parcelas y no nos dejaron salir hasta este domingo primero de enero, sin antes, primero, quemarnos gran parte de las parcelas, amenazarnos de muerte y golpearnos, damos gracias a Dios que aún estamos vivos y que esto no pasó a mayores pese a que nunca llegaron los elementos ministeriales o la Policía Estatal Preventiva (PEP) para apoyarnos.

Por ese motivo, acudimos al palacio de gobierno para que el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, tenga conocimiento de la prepotencia y agresiones que sufren por parte de dichos ganaderos, quienes pudieron habernos matado, por fortuna no fue así.

Nuestro líder nacional nos pidió que sacáramos una audiencia con el Gobernador Moreno Cárdenas, o con el secretario de Gobierno del estado, Carlos Miguel Aysa González, ya que esta situación de violencia y amenazas que vivimos en las parcelas ya nos rebasó, nosotros siempre hemos estado apegados a derecho al llevar juicios agrarios.

Son un total de mil 103 hectáreas que tenemos en litigio y hasta este momento no se ha terminado, es por eso que mientras no culmine este proceso no se pueden vender las tierras, y esa es nuestra lucha que seguiremos haciendo, con el respaldo de las autoridades del estado, finalizó.