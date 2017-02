Intensifica IMSS campaña de vacunación contra la influenza

now playing

En prevención a niños menores de 6 años y personas de la tercera edad, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche intensifica la campaña permanente de vacunación contra la influenza en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado.

La aplicación de la vacuna se lleva a cabo en los módulos PrevenIMSS de las Unidades Médicas Familiares y en los dos Hospitales de Zona, Campeche y Ciudad del Carmen; el único requisito es presentar la Cartilla Nacional de Salud.

El jefe de Prestaciones Médicas del IMSS, Francisco Javier Rodríguez Ruiz, informó que son los cambios bruscos de temperatura y la falta de acción preventiva, los que provocan casos de influenza estacionaria, neumonía, faringitis y otro tipo de complicaciones.

Actualmente la delegación Campeche tiene una cobertura de atención del 90%; desde octubre del año anterior a la fecha, se han aplicado 55 mil 800 dosis de las 62 mil que se consideran hasta marzo de este 2017.

Las dosis previenen 3 tipos de influenza: la tipo A o estacional, la AH1N1 y la AH2N3, por lo que invitó a la población derechohabiente a participar en ésta y en todas las actividades que forman parte de las acciones PrevenIMSS.

La influenza se transmite de persona a persona (el virus entra al organismo por la boca, nariz y ojos), a través de gotitas de saliva que se expulsan al estornudar o toser; también al saludar de mano, beso o abrazo a una persona enferma.

Además puedes contagiarte al tener contacto con superficies previamente contaminadas, como mesas, teclados de computadora, artículos deportivos, manijas, barandales, teléfonos, pañuelos desechables y telas.

El Seguro Social en Campeche a través del programa PrevenIMSS, realiza acciones anticipadas para evitar las enfermedades y concientizar a la población sobre la necesidad de cuidar la salud y la de su familia.

Recomendaciones: vacúnate si no lo has hecho, evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire, abrígate bien, utiliza gorro, guantes, bufanda (que cubra nariz y boca) y calcetines gruesos, consume muchas frutas y verduras sobre todo las amarillas y verdes, para sentirte mejor y mejorar las defensas de tu cuerpo, si puedes, evita tener contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias y si tienes síntomas de influenza, no te automediques y acude a consulta.