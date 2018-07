Se reunirá López Obrador con Pompeo

El próximo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard señaló que el domicilio de Chihuahua 216 será la sede del encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica.

En breve entrevista a su salida de las oficinas del ganador de las elecciones presidenciales en la colonia Roma, Ebrard Casaubón comentó que, al ser este lugar “la sede del presidente electo” de México, no tendría por qué trasladarse a otro lado.

En la reunión con López Obrador, agregó Ebrard, también estarán presentes Jared Kushner, yerno de Donald Trump y asesor de la Casa Blanca, así como el Secretario del Tesoro de EU, Steven Mnuchin.

En cuanto a las medidas de seguridad y cortes a la vialidad que podría originar el encuentro del próximo viernes entre ambos políticos, el exjefe de gobierno capitalino dijo que no serán tantas las molestias que se generen en los alrededores porque “no es una reunión formal”.

“Va a ser aquí la reunión porque esta es la sede del presidente electo de México; sí tomaremos algunas medidas, pero no se requiere nada extraordinario. Es una conversación, es un saludo, es una conversación general, es un inicio, todavía no es una reunión oficial, formal”, comentó.

Ebrard agregó que mañana sabrán la hora exacta del encuentro y si solo acude Pompeo o si se hará acompañar de algún otro funcionario del gobierno de Donald Trump.

Ebrard mencionó que la política internacional de México será de no intervención en referencia a países como Venezuela y Nicaragua. “La postura general que pensamos que debemos tomar es la no intervención, un principio muy importante para México en materia internacional. No quiere decir que no nos preocupe la situación de otros países pero seremos respetuosos de la no intervención”, expresó en la entrevista con Grupo Fórmula.

El exjefe de Gobierno sostuvo que la mejor política exterior es la interior y afirmó que las acciones de Gobierno a nivel nacional tendrán un respaldo internacional. “En general yo veo un ambiente muy favorable a México y al nuevo Gobierno para que lo que estés haciendo en lo interno esté apoyado por la comunidad internacional. Es un esfuerzo nacional sí, pero con una participación internacional que va a tener relevancia”, expresó.