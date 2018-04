Interviene SS por posible paludismo en Candelaria

Existe preocupación en la Secretaría de Salud por la presencia de síntomas que asemejan al Paludismo en la zona Sur del Estado; el titular de la dependencia, Rafael Rodríguez Cabrera, señaló que están esperando los resultados de laboratorio de las muestras que se han tomado para confirmar o desestimar los primeros casos en el municipio de Candelaria y la franja fronteriza con Guatemala, que incluye al municipio de Calakmul. “Ya se empezaron a realizar las acciones de prevención”, abundó.

Mencionó que hasta el momento, en los últimos tres años no ha habido decesos a causa de esta enfermedad infecciosa, pero por sus características, Calakmul, Candelaria y Palizada son los municipios más afectados del Estado, pues este virus se desarrolla con facilidad en las zonas pantanosas; sin embargo, esto no significa que no puedan tener brotes en la demás geografía estatal, pues al igual que el Dengue, Chikungunya y Zika, el Anofeles Hembra –mosquito que transmite este mal- el Paludismo reaparece con las lluvias.

Sin confirmar cuantos análisis se han mandado a laboratorio, dijo que ya las acciones de prevención comenzaron, pues no van a esperar hasta que lleguen los resultados y a observar un brote en los municipios donde se han presentado los síntomas, siendo Candelaria donde se están tomando medidas más agresivas para formar un cerco sanitario que permita contener en caso de ser el mal, y si no, pues mantener informados a los pobladores ahora que se han adelantado algunas lluvias y por ende, han quedado encharcamientos en algunas zonas selváticas.

De esta manera, Rodríguez Cabrera señaló que de confirmarse los casos de Paludismo en el municipio de Candelaria, ya tienen preparado lo necesario para enviar medicamentos en caso de que no haya el suministro necesario para tratar a los pacientes. “Pese a ser una enfermedad agresiva e infecciosa, reacciona demasiado bien con el tratamiento que actualmente se tiene en la Secretaría de Salud y que ha sido probada en diferentes laboratorios, se tienen las dosis necesarias y se contempla que no avance del municipio o al menos hasta Calakmul”, abundó.

Por otro lado y con el argumento que en ese momento no tenía a la mano el número oficial según la semana epidemiológica de la Secretaría federal de Salud, dijo que hasta el momento en