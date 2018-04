Intolerante a la crítica, Eliseo Montúfar abandona sesión

Acusa a los medios de comunicación, sin mostrar pruebas, de “estar vendidos al gobierno”

Ni media hora pasó, cuando el diputado Eliseo Fernández Montufar abandonó el salón de sesiones, luego de recibir la rechifla del público presente y ser prácticamente vapuleado por sus homólogos priistas durante el punto de asuntos generales de la décima sesión, que cerró ayer el segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional.

Sin importarle el cumplimiento de las obligaciones que como diputado se establecen en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, porque de plano el “súper diputado” no asiste puntualmente a la sesiones o no llega, o tampoco permanece en el Salón de Sesiones desde la apertura hasta la clausura de las sesiones, o como en esta ocasión se sale del recinto sin pedir permiso, o tampoco le importa vestir en forma adecuada a su investidura, Fernández Montufar emprendió rápida huida.

Esto, luego que el priista Francisco Javier Barrera Pacheco lo fustigara por sus señalamientos electoreros desde la tribuna legislativa y denostara la labor de Leticia Enríquez Cachón, por ser diputada de representación proporcional.

“Un gallo se pisó y desplumó a un cotorro”, respondió Barrera Pacheco al panista, quien señalara anteriormente que el Estado vive un grave problema, porque los campechanos viven con la amenaza y el temor, principalmente los empleados que tienen ideología distinta a la del actual gobernador o el alcalde en turno.

Y aunque, dijo ser el defensor de los derechos de esas personas, voz de los campechanos, y demás, aún teniendo la oportunidad de darlos a conocer a la opinión pública, no lo hizo.

Un poco antes, Barrera Pacheco auguró que la actitud irrespetuosa del ahora candidato a la alcaldía de Campeche como diputado, continuará.

-Llega tarde, no asiste a las sesiones. Si le preguntáramos al secretario general del Congreso, que nos dijera quién es el diputado más faltista, no solo en sesiones, en las Comisiones, sabríamos la respuesta –expresó, tras puntualizar que los trabajadores estatales cuentan con seguridad laboral y no existen las amenazas que asegura Montufar.

Señaló que vive en un mundo imaginario, en su “egolandia” y reiteró que mientras no solicite permiso para hacer campaña, será el cuento de nunca acabar con el protagonismo de Fernández Montufar.

Por su parte, la diputada Enríquez Cachón le respondió que si en el Congreso del Estado hay alguien que no trabaja es él, pues nunca acude a los trabajos de las Comisiones, así como tampoco estuvo durante la presentación por parte de la Secretaria de Finanzas de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado o en otros asuntos relevantes, donde no se tiene cuenta de ninguno de sus aportes, porque no asiste.

Cabe destacar que ningún panista salió en su defensa.

MEDIOS CÓMPLICES DEL SISTEMA, ACUSA

Intolerante a la crítica, Fernández Montufar agarró su mochila y prácticamente corrió hacia la salida, donde fue interceptado por los representantes de los medios de comunicación, en contra de quienes explotó. “Hay un grave problema en el Estado y ustedes son cómplices”, acusó y agregó: “Yo entiendo que por eso les pagan a muchos de los que están acá y cómo funciona el presupuesto”, expresó.

En su opinión, el único medio honesto y comprometido con la “verdad”, es la página que dijo no es de su propiedad “Campeche al minuto”. “Yo no he visto que sea un panfleto del Gobierno del Estado”, contestó.

De sus inasistencias negó sea de esa forma, porque él prioriza sus actividades, y le resulta irrelevante llegar a las sesiones. “Yo no cuento las faltas de mis compañeros”, excusó.