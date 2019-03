Inversiones, en riesgo si no hay ZEE

La cancelación del programa de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), pone en riesgo inversiones millonarias y la posibilidad de un desarrollo económico alejado del sector petrolero, sobre todo cuando en Campeche se logró declaratorias en Carmen y Seybaplaya, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCEC), Víctor del Río R. de la Gala.

-Yo quiero pensar que no es un asunto político, quiero pensar que cada quien tiene su idea, buena o mala y quiero pensar por el bien del país, que no es una cuestión política, porque si es así, entonces nos causa mucho más daño -manifestó.

Ante ello, reconoció que hay incertidumbre y temor por parte del sector empresarial, ya que por el momento ninguna inversión es segura en el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, están abiertos a nuevas posibilidades de desarrollo económico, siempre y cuando estén sustentados.

-Es válido, pero tienen que haber argumento, para que lo quite, por esto; una justificación válida, si es una cuestión partidista, allí sí sería lamentable. La verdad hay incertidumbre, eso no va a ser bueno nunca, tiene que haber certeza, si no hay certeza, pues ¿cómo le metes a algo, si sabes que se puede caer en cualquier momento?

Asimismo, reconoció que este análisis de cancelar o no las ZEE representa un estancamiento económico, pues sin inversión no habrá instalación de empresas y muchos menos generación de empleos que tanto falta en el país.

