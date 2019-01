Investigan a ejecutivos de Pemex

Confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador que los sospechosos son señalados por el desvío de más de 300 mdp; SFP abre expediente sobre estos casos

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la actual administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) contrató a tres altos funcionarios relacionados con actos de corrupción de una red dedicada a desviar dinero público desde 11 dependencias federales vía empresas fantasma e instituciones universitarias.

Durante la conferencia de prensa de este jueves, el presidente detalló que al confirmarse la contratación de los servidores públicos, se les solicitó un informe donde se dijeron inocente, en tanto que la secretaria de la función pública, Irma Eréndira Sandoval, abrió un expediente administrativo para darle seguimiento y ofrecer un reporte del caso la próxima semana.

“Hay tres funcionarios que sin declararlos culpables estuvieron involucrados de una u otra manera en este proceso, la llamada estafa maestra; por lo mismo se les pidió información, entregaron notas informativas los tres argumentando que no tenían ellos responsabilidad; sin embargo, le hemos pedido a las secretaria de la función pública, Irma Eréndira Sandoval que nos presente un dictamen a más tardar en una semana para tener todos los elementos, no cometer una injusticia pero al mismo tiempo, no permitir impunidad”, expresó López Obrador en la conferencia desde palacio nacional.

Tras confirmar la contratación de los tres servidores públicos, el presidente recalcó que el criterio en el actual sexenio es “no contratar a nadie que haya participado en actos de corrupción”, sea de manera directa o bien, no haberlo denunciado en su momento ante las autoridades.

En cuanto al resto de los servidores públicos involucrados en la misma acción criminal, López Obrador afirmó que las investigaciones se mantienen abiertas.

En seguida, convocó a los ciudadanos a denunciar hechos indebidos que sean de su conocimiento dentro de la administración pública. Los nombres de los tres funcionarios contratados en Pemex son: Héctor Salgado Castro, subdirector de Coordinación Operativa y Comercial; Miguel Ángel Lozada Aguilar, director Producción y Exploración y Luis Galván, gerente de Operación y Control Financiero.

De acuerdo con las investigaciones sobre estos actos de corrupción, los tres servidores públicos desviaron presuntamente más 300 millones de pesos a empresas inexistentes por la vía de convenio con universidades al sur de la república mexicana.