Investigan falsificación de tarjetones

El director del Instituto Estatal de Transporte, Juan José Castillo, asegura que el caso ya está en manos de la Fiscalía y si hay responsables se aplicarán sanciones

La concesión no se compra ni se vende y mucho menos es objeto de transacción, ya que debe llevarse a cabo un proceso para obtenerla, afirmó el director del Instituto Estatal de Transporte (IET) en Campeche, Juan José Castillo Zárate, al informar que ya se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) sobre el trámite ilegal de tarjetones.

“Esas presumibles irregularidades ya son de conocimiento de la Fiscalía General del Estado, ya tienen conocimiento de esta situación y están realizando las indagaciones que corresponde y en su momento darán los resultados de sus investigaciones y si hay algún responsable se sancionará a la persona”, señaló.

Aseguró que hasta el momento no hay nombres de quienes pudieran estar involucrados en esta situación, pero la sanción podría ser la privación de su libertad, aunque primero debe conocerse qué delitos finca la fiscalía y por cuáles sentencia el juez.

Asimismo mencionó, que de acuerdo a la información que tiene, este problema se viene presentando desde hace uno o dos años en el municipio de Escárcega y así mismo en Champotón, por lo cual estarán a la espera de los resultados correspondiente, para sancionar a quien resulte responsable, ya sea o haya sido personal del IET.

“Para que tú puedas tener un tarjetón que te acredite como conductor certificado, previamente debes ser titular de la una concesión si no tienes no tiene objeto que tengas el tarjetón, ya que sólo te acredita como conductor certificado más no autoriza prestar el servicio de transporte público, en este caso es lo que sucede en Escárcega, hay quienes tienen tarjetones y tienen licencia de conductor, pero no tienen concesiones. El primer paso es la concesión y después viene el tarjetón”, explicó.

Castillo Zárate informó que en Escárcega se han retirado tres tarjetones que no debieron expedirse, sin embargo se habla de 400 que se emitieron de manera irregular e incluso pueden ser más. Añadió que por lo tanto ya hay pláticas con dos empresas para la elaboración de esa documentación, ya que cada documento debe tener medidas de seguridad.

Por último dio a conocer que con base al módulo de inspección física y mecánica, se registraron un total de 411 unidades que han sido objeto de verificación en los municipios de Escárcega, Hecelchakán, Champotón, y Calkiní, de estas 351 aprobaron ese filtro y 60 tuvieron observaciones.