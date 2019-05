No investigan muerte de manatíes y delfines

El grupo ecologista Marea Azul dice que Red de Varamiento no está funcionando; Profepa convoca a reunión para implementar estrategias

En las últimas semanas han recalado a las costas del municipio de Carmen los cuerpos de dos manatís y dos delfines pico de botella, lo que ha generado que los grupos ecologistas del municipio como Marea Azul hayan señalado que la Red de Varamiento no está funcionando, pues solo se dedican a enterrar los cuerpos de los animales o de plano no se presenta ninguna institución a tomar conocimiento.

Ante esta criticas, Viviana Sonda Acosta, subdelegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), convocó a los representantes de las dependencias que conforman el grupo en el municipio carmelita, como la Secretaría de Marina (Semar), Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para señalarles que es una obligación hacer este trabajo.

Cuando hay un evento de esta naturaleza y alguno de nosotros podemos no participar, también eso es una omisión de parte de las autoridades y también hay una consecuencia por la omisión, señaló la funcionaria federal, agregando “tal vez no estamos siendo eficientes en nuestras actividades operativas o se está saliendo de control, no solamente por no tener mayores operativos, pero algo está sucediendo.

Reconoció que no se ha realizado alguna investigación que pueda determinar si la muerte de los ejemplares es por enfermedades o contaminación, pero si dejo muy claro que muchos ejemplares son presa de pesca incidental y que por ello terminan en las costas carmelitas, cuando los pescadores los quitan de las redes en las que son atrapados.

Es por ello que se comprometieron a realizar de forma continua las reuniones de la Red de Varamiento en Carmen, el municipio con mayor incidencia en muerte de ejemplares marinos, seguido por la capital del Estado, donde se dio el caso de un cachalote que apareció en la costa hace algunas semanas.