Investigan muerte de manatíes

En un proceso de coordinación interinstitucional entre la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como la Red de Varamientos, se tomaron cartas en el asunto respecto a la muerte de los manatíes que han aparecido en la Península de Atasta.

Así lo dio a conocer el titular de la Conanp, José Hernández Nava, quien explicó que el ejemplar encontrado en la Laguna es un macho adulto que fue arrastrado hasta la orilla por los propios pobladores, en donde el especialista de la Unacar le hizo la necropsia que arrojó que el animal estaba completamente sano, el cual pudo fallecer por ahogamiento; sin embargo, este resultado aún está por confirmarse con las muestras que se tomaron para hacer un análisis más profundo para determinar una conclusión oficial de la muerte del manatí.

“Este es el segundo mamífero que se encuentra muerto, por ello, de manera coordinada entre todas las autoridades se implementaran medidas preventivas para evitar que se siga dando esta mortandad y si las muertes de este macho son por causas humanas, se tomaran cartas en el asunto y se aplicará todo el peso de la ley”, afirmó el ambientalista. Agregando que la Laguna de Términos, es parte importante en la población de manatíes.

Antes de finalizar señaló que preocupa el hecho, porque no se había dado, además que el deceso de estos animales no es muy común, prueba de ello, que el año pasado solo se tuvo registro de uno, caso que en la Península de Atasta no se había dado, sin embargo, ya van dos manatíes muertos en menos de una semana.