Investigar financiamiento privado de Eliseo, pide Luis García

Los recursos que recibe y no transparenta pudieran ser de otros gobiernos, o en su caso, del crimen organizado

“Ni llegaron a 30 mil, a los pocos que fueron les tuvieron que pagar y no aceptan que son parte de una mafia, hay que tener cuidado con Eliseo Fernández Montúfar, volvieron a agredir a los medios y este no ha hecho nada por preservar la seguridad y el derecho a hacer su trabajo como se debe”, sentenció el representante de Vanguardia Progresista en Campeche, Luis García Hernández.

Cabe destacar que pese a los pantallazos que pudieron ser fake news, el ex secretario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que no eran necesario que bromistas hicieran ese tipo de acciones, pues los campechanos ya no están casados con la idea de apoyar ciegamente a un instituto político debido a la situación en la que se encuentra el país en general, a causa de mentiras, de corrupción e impunidad.

Sin embargo, recalcó que todo este tipo de movimientos tienen un costo y de acuerdo a la magnitud de la presencia de ciudadanos, fue el gasto que hicieron para juntar a la gente que llegó de otros municipios y comunidades, pues dijo que aunque muchos ciudadanos que simpatizan con él no se quieran quitar la venda de los ojos de su verdadera persona, la realidad es que gastaron dinero para la logística del meeting.

“Fácilmente les pagaron a cada entre 200 y 500 pesos para que aceptaran ir, saquen números, mil personas a 200 pesos serían 200 mil, algunos dicen que llegaron cerca de 2 mil personas por lo que serían 400 mil pesos, tan solo imaginen que hayan ido 5 mil personas, sería un millón de pesos, de haber llegado las 30 mil serían 6 millones de pesos, de donde están sacando tanto dinero los panistas”, abundó.

García Hernández, a través de llamada telefónica, aseguró que se han hecho los exhortos suficientes al Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), pero al no ver acciones a favor de la democracia, aseguró ingresarían denuncias ante las instancias necesarias para que se protejan los derechos político electorales tanto de los ciudadanos como de los demás candidatos quienes están tratando de hacer una campaña limpia.

En este entendido, aseguró que Fernández Montúfar está recibiendo financiamiento privado que no va a transparentar, dijo que estos recursos pudieran ser de otros gobiernos, o en su caso, del crimen organizado, tal como mencionó en días pasados ante las primeras señas de recursos que exceden el tope límite que el IEEC acordó para los candidatos campechanos.