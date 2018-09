Investigará IET agresión de taxista a pareja

De la agresión de un taxista que conducía la unidad 841 de la agrupación Radio Águilas en contra de una pareja que iba a bordo de una motocicleta, la madrugada de este sábado, el director del Instituto Estatal de Transporte (IET), Candelario Salomón Cruz, informó que el ruletero ya fue identificado y se analiza el caso para el deslinde de responsabilidades.

No obstante, respondió que, aunque se tiene el número de unidad, el nombre del taxista, la agrupación a la que corresponde y está perfectamente ubicado, no puede adelantarse a emitir un juicio o a qué sanción se haría acreedor, hasta analizar ambas versiones.

Adelantó se someterá a una investigación interna que realizará el IET y la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGEC), ya que no solo se dio un hecho de tránsito, donde el taxista le cerró el paso al motociclista, sino que se armó tremenda trifulca, y el ruletero por las imágenes que circularon en redes sociales se ve que agarra a patadas y golpes al motociclista y a su acompañante.

“Aun no podemos determinar cuáles serían las sanciones, tenemos antes que conocer qué fue lo que pasó, en redes se manejó que el taxista había colisionado a la pareja que iba a bordo de una motocicleta, e incluso, se ven agresiones hacia la mujer que se vio involucrada en el pleito, pero lo ideal es primero investigar y en caso de ser encontrado responsable, será sancionado conforme a lo que dicta la ley”, señaló.

Agregó que la Fiscalía determinará la responsabilidad del chofer de la unidad, y tendrá que pagar por la gravedad de las lesiones, y de parte del IET, enfrentará a una suspensión por hablar de una primera medida, “tenemos el nombre, numero de taxi, agrupación, todo, pero no podemos revelar nada porque esto paso hace apenas unas horas y es necesario tomar cartas en el tema e investigar lo ocurrido”, reiteró.

0 Share