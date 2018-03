Que investiguen adquisiciones de Valladares Valle: Plata

“El Instituto Electoral del Estado de Campeche debería ser árbitro electoral, no solo observador de lo que sucede en la vida política de la Entidad, pues hasta el momento nadie se ha valido de propuestas sino de ataques entre partidos y no hay un ente que ponga orden a lo que está sucediendo”, destacó el presidente estatal del Partido Liberal Campechano, Carlos Plata González, mismo que prefirió no opinar sobre la polémica del video “Niña Bien” argumentando que no están para descalificar.

Ahondando y reconociendo que actualmente lo que se requiere son propuestas para convencer a la gente, mostrar un plan de trabajo y de nación para analizar las posibilidades que en verdad tiene el país con los candidatos, prefirió no hacer comentarios negativos en contra de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como tampoco en contra de la ex dirigente de Acción Nacional (PAN), Yolanda Valladares Valle, y claramente menos en contra del Revolucionario Institucional.

El ex dirigente de Movimiento Ciudadano, se limitó a pedir que se investigue y que se le dé seguimiento a las posibles adquisiciones de la ahora candidata a senadora por el PAN, debido a la denuncia de posesión de bienes millonarios en la Ciudad de México, Quintana Roo y Campeche; de acuerdo al video en el que se ha negado tener vínculo con Morena y que ha causado discordia a nivel nacional, prefirió omitir su opinión, pues a su consideración, dijo que no vale la pena.