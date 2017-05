Invitan a presentar propuestas para la Medalla al Mérito

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía en general y a todas las instituciones de educación superior, públicas y particulares, así como a las asociaciones científicas, artísticas, culturales y técnicas, y a las personas jurídicas con funciones de representación ciudadana, para proponer candidatos a la Medalla al Mérito Ciudadano “Ciudad del Carmen” en su edición 2017.

Con la finalidad de reconocer a los carmelitas ejemplares, la Comuna Carmelita emitió la convocatoria a la Medalla al Mérito Ciudadano, siendo esta la más alta distinción que se otorga a personas físicas u organizaciones sociales por su servicio a la comunidad, méritos eminentes, conductas o trayectorias ejemplares.

Este galardón se entregará en Sesión Solemne de Cabildo y será una medalla de oro de 14 kilates, otorgándose además un pergamino con la exposición de motivos de su selección y la firma de todos los integrantes del Cabildo.

La entrega de dicha presea se regirá de acuerdo a lo estipulado en el “Reglamento para otorgar la Medalla al Mérito Ciudadano del Municipio de Carmen”, por lo que la recepción de candidaturas queda abierta a partir de la publicación de dicha invitación y se cerrará a las 15:00 horas del día viernes 16 de junio del presente año.

Las propuestas serán recepcionadas en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, ubicadas en calle 22 por 31 No.91, tercer piso, colonia Centro, C.P. 24100, en Ciudad del Carmen, Campeche, de lunes a viernes, en horario de 08:00 a 15:00 horas.

REQUISITOS

Las candidaturas deberán cubrir los siguientes requisitos: a) nombre de la institución u organización proponente; b) datos generales del (o de la) candidato o candidata; c) motivos por los cuales es promovida la candidatura; d) aportar acta de nacimiento y documentos fidedignos que avalen los motivos de la candidatura, y en caso de no presentarlos entonces los representantes de las instituciones deberán explicar las razones de la promoción y las causas que impiden mostrar dichos documentos; e) la persona propuesta debe ser un ciudadano carmelita o una persona avecindada en el municipio de Carmen, con veinte años de residencia; y f) el candidato o candidata no puede ser servidor público o integrante del Ayuntamiento de Carmen. Tampoco, serán promovidos quienes hayan recibido esta distinción.

En caso de que sean presentadas candidaturas post mortem, los promoventes deberán exhibir documentos o elementos que avalen los méritos del candidato para que sean valorados por los integrantes del jurado calificador.