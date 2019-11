IRRELEVANTE, LO QUE DIGA EL CONGRESO DE QUINTANA ROO: ARMENTÍA

Lo que diga el Congreso de Quintana Roo es irrelevante. Sus decisiones solo tienen validez en su territorio, manifestó el secretario General de Gobierno, Pedro Armentía López, al señalar que respetan la postura del vecino Estado, pero defenderán con todo el territorio campechano.

En entrevista, subrayó que está trabajando en el tema jurídico de la parte que corresponde, y reiteró que “como campechanos, no permitiremos que nos quiten un centímetro de tierra”.

Agregó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que se determine quién tiene la razón.

Precisó que hay un proceso abierto, aunque Campeche participa como tercero interesado y el que mantiene controversia constitucional es el estado de Yucatán, precisamente por la aprobación del Congreso del Estado de Quintana Roo.

-Hay que decirlo muy claro: un Congreso local no tiene más atribuciones y facultades más allá de su territorio –acotó.

Y agregó que, “estamos seguros, como la vez anterior, Campeche recuperará y tendrá sus tierras”.

Recalcó que no hay que hacer de ese un tema político.

-No permitiremos que nadie venga a atentar sobre el territorio de Campeche. No perderemos ni un centímetro de tierra y si es necesario, pelearemos, defenderemos porque Campeche es primero y por Campeche, todo -puntualizó.

Armentía López, a pregunta expresa, señaló hay presencia del Gobierno del Estado en municipios de Calakmul y Hopelchén, ubicados en los límites territoriales con Quintana Roo, donde cada año como en los demás municipios, se entregaron uniformes y útiles escolares, donde, además, hay acciones de energía eléctrica, de agua potable, haciendo equipo con el gobierno municipal.

-Repito, hay gente que quiere que discutamos, que peleemos, que quiere que peleemos con nuestros pueblos hermanos. Es muy sencillo, lo que decida el Congreso de Quintana Roo no tiene mayor alcance ni mayor atribución más que en su territorio, no puede afectar el legal -indicó.

Asimismo, respondió que Quintana Roo no ha hecho actos de autoridad en territorio campechano y dijo espera no violenten el territorio campechano.

-Hacemos responsables a la gente de la gente del Gobierno de Quintana Roo de cualquier acción que sea en el territorio campechano. Los campechanos estamos en nuestro territorio, con acciones de nuestro territorio, con apoyos gubernamentales en nuestro territorio y todo lo que diga, proponga y ejecute el Congreso local de Quintana Roo, no tiene validez, son sus atribuciones en su territorio. Más que una necedad, es una arbitrariedad y una irresponsabilidad querer intervenir en territorios de otro Estado -concluyó.