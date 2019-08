De Joven a Joven ha beneficiado a más de mil alumnos Conalep

La directora general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Alejandrina Moreno Barona, dio a conocer que, a través del Programa de Joven a Joven, se han impartido pláticas, talleres de sensibilización con población joven y adolescente en diversos centros educativos, con el objetivo de promover estilos de vida sanos en la comunidad estudiantil de nivel medio básico, medio superior y superior.

En entrevista, destacó que en 2018 se beneficiaron 1,590 estudiantes de las escuelas, tanto del Conalep, Plantel “Guillermo González Galera”; Colegio de Bachilleres, Plantel Lerma; Preparatoria, Campus Turismo y Escuela de Trabajo Social, del IC; Instituto de Estudios Superiores de Champotón; Secundaria Técnica No. 41, del municipio de Carmen y Colegio de Bachilleres Plantel Nunkiní, del municipio de Calkiní.

“De enero a junio de 2019, se benefició a 1,391 estudiantes de la Secundaria Simón Bolívar; Preparatoria Guadalupe Victoria; Conalep Plantel Dzitbalché, Calkiní; Conalep, Plantel “Guillermo González Galera”; Secundaria General No. 12, de Pomuch, Hecelchakán; Campus Turismo, del Instituto Campechano; Facultad de Humanidades y Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad

Autónoma de Campeche, y a internos del Centro de Readaptación Social de Kobén”, enumeró.

Entre los temas que fueron impartidos en dichas pláticas, de las que dijo son de gran beneficio para los jóvenes alumnos, Barona Moreno mencionó: Los Jóvenes y la Crisis de los Valores; Autoestima, Cuánto Vale una Persona; Desarrollo de Habilidades Sociales; Amistad, Enamoramiento y Noviazgo; Manejo y Expresión de las Emociones y Sentimientos; Prevención de la Violencia de Género; Creando mi Proyecto de Vida; Prevención del Abuso Sexual Infantil y Prevención del Embarazo e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Asimismo, recalcó que para reforzar el desarrollo de una cultura demográfica que redunde en una juventud informada y responsable, continúan las transmisiones del Programa Radiofónico Zona Libre, a través de la página web www.vocescampeche.gob.mx.

